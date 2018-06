La otra agenda catalana de Sánchez

Más allá de cómo aborda la situación política catalana heredada del procés, el Gobierno de Pedro Sánchez que hoy toma posesión tendrá que afrontar las diversas carpetas que tiene pendientes con Cataluña en temas muy diversos: el déficit en las inversiones de infraestructuras, el nuevo sistema de financiación, proyectos culturales pendientes como la Biblioteca Provincial, o la recuperación de leyes sociales, aprobadas en su día por el Parlament y los partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy. Son medidas que demostrarían, no solo a ojos de la Generalitat, que el cambio ha llegado a La Moncloa.

Esquerra Republicana reivindicó que el último Govern había aplicado medidas sociales más allá del procés, pero lo cierto es que la sociedad no lo percibió así, por dos motivos: la inexistencia de diálogo con el del Gobierno del PP y que el relato bronco del secesionismo se impuso sobre la cuestión social. La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa puede marcar un giro, y ya tiene sobre la mesa algunos temas pendientes.

Sanidad universal. En materia sanitaria la mayoría de las competencias están transferidas a la comunidad autónoma. La cuestión en la que puede influir el nuevo Ejecutivo es la de la cobertura sanitaria universal. La ley catalana de universalidad, aprobada con el apoyo del PSC, intentaba sortear el Real Decreto 16/2012, con el que el Gobierno de Mariano Rajoy vinculó el acceso a la sanidad con las rentas del trabajo, lo que produjo casos de exclusión sanitaria, especialmente en inmigrantes sin papeles. La norma catalana, al igual que en otras autonomías, fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del PP. Sánchez podría anular el Real Decreto y reinstaurar la universalidad.

El Corredor Mediterráneo y la Sagrera, grandes prioridades Nada más conocerse el resultado de la moción de censura, el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquell Valls, pidió que el ministro de Fomento fuese catalán para que tuviese más sensibilidad ante el histórico déficit en infraestructuras. El poco esfuerzo inversor del Estado en Cataluña ha sido utilizado como argumento en repetidas ocasiones por el independentismo. Finalmente será el valenciano José Luis Ábalos quien tendrá que afrontar las demandas en materia ferroviaria, de carreteras y demás infraestructuras. La Cámara ha recordado recientemente que, aunque en 2017 el grado de ejecución de proyectos presupuestados fue del 77%, algo superior a la media española, en los años anteriores fue muy bajo: de un 59% en 2015 y de un 35,6% en 2016. El nuevo Ejecutivo tendrá que aclarar si modificará o dará continuidad al plan de inversiones anunciado por Rajoy, que prevé 4.185 millones de euros en cuatro años desde 2017. Los grandes proyectos ferroviarios que la Cámara insta a desencallar, además del Corredor Mediterráneo, son la Estación de La Sagrera, cuyas obras se han retomado y que tendrían que finalizar en 2020; el nuevo acceso a la T1 del aeropuerto de El Prat, del que por ahora solo el túnel está en construcción; y los centros de distribución de vías de L’Hospitalet de Llobregat y de Montcada. El presidente de la Cámara también ha alertado de la “falta de realismo” ante el calendario de inversión en carreteras, que prevé 853 millones en cuatro años.

Escuela catalana. El gran debate que debe afrontar Sánchez en la escuela catalana es el de la tensión generada por las denuncias de presunto adoctrinamiento nacionalista. Están en marcha requerimiento del Ministerio sobre 130 casos, y varios docentes ya están siendo investigados. Por otra parte, Sánchez tendrá que abordar las protestas de algunas familias contra la inmersión lingüística, un modelo que el PSC defiende y que el Gobierno del PP amagó con desmantelar aunque luego se desdijo.

Dependencia y pobreza. “Lo prioritario para Sánchez luchar contra las desigualdades, pero lo tendrá difícil si quiere asumir los presupuestos de Rajoy”, alerta Javier Pachecho, secretario general de CC OO en Cataluña. Uno de los deberes sociales más urgentes para Sánchez es acabar con los problemas de financiación de la ley de dependencia. Uno de cada tres dependientes está en Cataluña, donde hay las listas de espera más largas. También compete al Estado retomar un aspecto de la ley que eliminó Rajoy: que las cuidadoras no profesionales que dejan el trabajo para cuidar a familiares también coticen en la seguridad social, una medida que ya es una realidad en el País Vasco. Por otra parte, las entidades también reclaman más coordinación entre las comunidades para la acogida de los menores extranjeros no acompañados, una realidad que aumenta cada día en 200 menores al mes. En el ámbito de Pobreza Energética, aunque la parte que le corresponde en la ley catalana 24/2015 no está recurrida en el Constitucional, su reglamento genera resquemores por la invasión de competencias.

Más I+D. La escasa inversión del Gobierno de Rajoy en I+D alejó a España de la media europea. Ahora que Sánchez ha recuperado el Ministerio de la Ciencia y la ha encomendado al astronauta Pedro Duque, los centros catalanes reivindican más esfuerzo en financiación: la mitad de los programas de excelencia recaen en proyectos catalanes, pero no es suficiente. “Falta una política científica inteligente: no regionalizar el dinero en el territorio, sino darlo a los centros que tengan potencial”, argumenta Lluís Rovira, director de la institución Cerca.

Con información de Jessica Mouzo