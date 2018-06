Solidaridad y conciertos al aire libre

Ocho propuestas artísticas bien distintas se juntan esta noche en Clamores por una buena causa: la reconstrucción del colegio Charles Moravia, en Haití, todavía devastado por el terremoto de 2010. El cartel incluye los peculiares hermanamientos de la jota aragonesa con otras músicas del mundo de Carmen París, el folk rock eterno de Suburbano, el bal folk de Martina Quiere Bailar, el piano clásico de María Parra, la canción de autor desde las distintas miradas de Cristina Narea, Paula Bilá y Andrés Sepiurka, y la recuperación de viejas canciones de la resistencia española de los hermanos Luisa y Cuco Pérez. El festival solidario hace suyo el célebre “No te olvides de Haití” que recordaba el genial Forges viñeta a viñeta en este periódico.

En el mismo lugar, pero en otro contexto, mañana (23.00. 22 euros) estará Brian Jackson, el veterano y elegante artista de soul y funky que en tiempos formó parte del proyecto de Gil Scott-Heron con sus composiciones, voz, flauta y teclados.

Un año más, ha comenzado el ciclo Las Noches de Ramadán, que se expande durante dos semanas por toda la ciudad con diversas actividades y que este finde incluye las actuaciones musicales hoy de De Mar a Mar, en el Centro Cultural Santa Petronila (19.00. Gratis), formado por músicos que participaron en Radio Tarifa, y mañana (22.00. Gratis) en las pistas deportivas del Casino de la Reina de Los Músicos de Urueña, y su puesta al día de las músicas que sonaban en la España de las culturas árabe, judía y cristiana.

Otro ciclo, Junio a toda música, pretende llenar de conciertos diversos lugares al aire libre del distrito Moncloa/Aravaca. Arranca esta noche (21.30. Gratis) con Track Dogs en el Templete del Templo de Debod.

Lo llamativo de este finde, no obstante, puede focalizarse mañana (21.00, desde 60 euros) en el WiZink ante la presencia de los míticos Queen. Claro que no está Freddy Mercury, el animal de escenario acaso más potente que ha dado el rock, pero sí dos de sus componentes originales, el genial guitarrista Brian May y el no menos brutal baterista Roger Taylor, coautor, con Mercury, de muchos de los grandes éxitos de la banda. El cantante Adam Lambert intentará otra vez, con un súper espectáculo audiovisual, la difícil tarea de que el público olvide por un rato al genial cantante desaparecido.

La raíz castellana de la música, y del folklore que podría haber resultado del trasiego de ritmos entre España y sus colonias del Caribe y África si no se hubieran perdido, es la propuesta de El Naán, el grupo que presenta el domingo en Galileo Galilei (20.30. 12 euros), el sugerente disco La danza de las semillas. Además, los bailes europeos de inspiración tradicional podrán bailarse mañana en el CSA Tabacalera en la décima edición del Tradbacalera a lo largo de la tarde mediante talleres de aprendizaje, y los conciertos de Bailare y Martina Quiere Bailar.

El jazz de atmosferas envolventes es la propuesta de hoy (23.00. 15 euros) y mañana (21.00, 15 euros) del Café Berlín, en este orden: la flauta de Chick Wickham y el piano del argentino Luciano Supervielle. De Argentina viene también Bersuit, la banda de rock cañero, combativo y comprometido que descarga hoy en Mon (20.00. 33 euros). Los británicos The Psychedelic Furs, nacieron en los setenta como respuesta más lítica al punk devastador, y esta noche llevan su sofisticado pop al But (21.00. 30 euros).