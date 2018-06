Sitges rinde honores a la 'Odisea' de Kubrick

La edición de este año del Festival de Cine Fantástico de Sitges tiene como eje central el 50 aniversario de la icónica película 2001, una odisea del espacio y a ella rinde honores el cartel con el monolito de la cinta que emerge del mar Mediterráneo. 1968, el año de creación del clásico de la ficción de Stanley Kubrick, y tiempos de reivindicaciones sociales y políticas fue decisivo en la historia del cine fantástico con otras producciones que marcaron historia: “no nos podemos olvidar del Planeta de los Simios, de La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero o La semilla del diablo, de Roman Polanski. Pero tengo que admitir que mi favorita es 2001, una odisea del espacio que ya he perdido la cuenta de las veces que la he visto”, señalaba Ángel Sala, director del festival que reconoció también que fue laborioso llegar a un acuerdo para la imagen del cartel con la Warner Bros y la fundación Stanley Kubrick.

Una edición que también celebrará el 40 aniversario del estreno de otra película central en lo fantástico, La noche de Halloween, de John Carpenter, y proyectará cintas protagonizadas por psicópatas que asesinan a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del control de los adultos. Sitges conmemorará este año el bicentenario del mito de Frankenstein, destacando especialmente su origen.

En su 51ª edición, homenajeará al cineasta australiano Peter Weir que recibirá el Gran Premio Honorífico. También serán reconocidas las actrices Pam Grier, Helga Liné y Traci Lords. “Creemos que es muy importante reconocer con premios a un género que durante años ha sido como un gueto de los que llevan camisetas raras”, subrayó Sala.

El homenaje a Weir será el argumento para que Sitges haga una retrospectiva del cineasta que incluirá títulos del fantástico como el de su primer trabajo Los coches que devoraron París (1974), Pícnic en Hanging Rock (1975 y La última ola (1977). Autor de títulos de diferentes géneros, Weir conquistó al gran público con otras propuestas como Único testigo (1985), El club de los poetas muertos (1989), Matrimonio de conveniencia (1991), Master and Commander (2003) o El show de Truman (1998) que, como destacó Sala, se estrenó hace veinte años y fue toda una premonición de nuestra sociedad.

Sala anunció los primeros títulos del festival, que tendrá lugar del 4 al 14 de octubre, entre ellos el último trabajo de Lars von Trier que levantó una considerable polvareda en Cannes, The House that Jack Built. Todavía no se sabe si la cinta, que sigue el recorrido de un asesino en serie interpretado por Matt Dillon, con un reparto completado por Bruno Ganz y Uma Thurman, entrará en competición o no. Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, tiene asegurado un gran impacto entre el público, aseguró Sala que destacó otros trabajos que se proyectarán en las salas de Sitges: Lazzaro felice, de la directora italiana Alice Rohrwacher; la coreana Burning, de Lee Chang-Dong; Mandy, del italocanadiense Panos Cosmatos, protagonizado por Nicolas Cage; Piercing, del neoyorquino Nicolas Pesce; Ghostland, de Pascal Laugier; y el filme de zombies La nuit a dévoré le monde, de Dominique Rocher.

Aterrados es la película del director argentino Demián Rugna. Y otra cinta que hablará en español será la del documental Sad Hill Unearthed, de Guillermo de Oliveira. Una historia que narra la reconstrucción del cementerio ubicado en España en 1966 para el rodaje de la secuencia final de El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone.