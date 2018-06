Los Mossos detienen al cantante de hip hop acusado de participar en una violación múltiple

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta tarde en el aeropuerto de Barcelona al cantante del grupo de hip hop acusado de formar parte de una violación múltiple a una menor de 17 años, el pasado viernes. El joven tenía retirado el pasaporte, a la espera de que como avanzase la investigación. Pero el menor ha acudido al consulado, ha obtenido un duplicado del pasaporte y se disponía a volar de nuevo a Estados Unidos. La policía catalana ha acabado deteniéndole para garantizar su declaración sobre lo sucedido, según fuentes policiales.

Los Mossos mantienen abierta una investigación sobre lo que ocurrió la madrugada del viernes en la sala de conciertos Razzmatazz de Barcelona. Una menor denunció que acudió a la parte reservada para los músicos con el joven ahora detenido y que allí llegaron diversos amigos de éste y al menos tres de ellos la penetraron sin su consentimiento.

Las imágenes no cuadran con la versión de la menor, ni tampoco las personas que ha identificando. Además, la joven cambió la versión de los hechos una vez vio las grabaciones de la sala. Los Mossos ayer retiraron los pasaportes de todas las personas que pudieron tener que ver con lo sucedido, y hoy a las once de la mañana han sido citados y se les ha ido entregando los pasaportes a aquellos que veían que no tenían ninguna relación con los hechos.

Por el momento, el menor detenido no ha prestado declaración aún por la violación y la detención no está directamente relacionada con que hayan encontrado pruebas que demuestren su participación en la agresión sexual. La exploración que se le hizo a la menor no muestra signos de una agresión sexual en grupo, según fuentes policiales, ni tiene signos de sujeción en los brazos. Los Mossos siguen investigando los detalles de lo ocurrido.