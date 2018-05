El PP llevará a la Fiscalía Anticorrupción la “red clientelar” de Ahora Madrid

Tras el rechazo del PSOE y Ahora Madrid de crear una comisión de investigación extraordinaria sobre la contratación a cooperativas con lazos con el gobierno de Manuela Carmena, el PP ha anunciado que llevará el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, ha explicado que se trata del "último medio" para "destapar esa red clientelar que se está creando en el Ayuntamiento de Madrid".

Antes del anuncio, el PSOE y Ahora Madrid rechazaron una propuesta de los populares para una investigación municipal los más de 20 millones (según cálculos de la oposición) adjudicados, a través de contratos abiertos y discrecionales, convenios y subvenciones, a varias cooperativas de la economía social. En algunas de estas empresas trabajaron altos cargos del gobierno local, como al menos asesores, el jefe del grupo político de Ahora Madrid y una concejal, la edil Celia Mayer, quien fue socia de una de las 14 entidades del grupo cooperativo Tangente.

"Ya que este Ayuntamiento no ha tenido ningún interés en investigarlo, no ya por parte del gobierno, que obviamente no tiene interés, sino por parte de sus cómplices y encubridores del grupo municipal socialista, tendremos que ir a la Fiscalía. Lo que tenemos es la sospecha fundada de que se pueden haber cometido irregularidades penales", ha afirmado Martínez-Almeida.

Minutos después, el pleno municipal de Madrid ha votado otra moción, este vez de Ciudadanos, para instar a la Comunidad de Madrid a elevar el asunto a la Cámara de Cuentas. La iniciativa ha sido respaldada por todos los grupos de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos), excepto Ahora Madrid, que ha votado en contra.

Silvia Saavedra, concejal de Ciudadanos, ha mantenido que existen "sospechas" de un "conflicto de interés" en los contratos cuestionados. "Los funcionarios son honrados, pero la contratación pública se puede teledirigir", ha argumentado. "Puede haber una irregularidad administrativa", ha añadido la edil, que ha señalado el "papel protagonista" de Celia Mayer, "miembro de la junta de gobierno, que es el órgano de contratación del Ayuntamiento".

En esa misma línea, el edil del PP José Luis Moreno ha apelado al "pudor" que les genera la contratación con determinadas empresas y asociaciones que indigna a "todos" menos a quienes forman parte de esas "redes clientelares" que el Ayuntamiento de Madrid, ha dicho, está "regando" con dinero.

El delegado de Economía, Jorge García Castaño, ha vuelto a rechazar la existencia de irregularidades. En opinión del edil, dan "vergüenza ajena" las alusiones de Ciudadanos y ha reprochado al PP "no haber regenerado" la Cámara de Cuentas a lo largo de estos últimos años. "Cubren un poco más de fango a la Cámara de Cuenta, que bastante tiene con los presidentes [de la Comunidad] de los últimos años", ha dicho, recordando los casos Púnica, Gürtel y Lezo en los que están siendo investigados y condenados varios dirigentes locales del PP.

Por su parte, el edil del PSOE, Ransés Pérez-Boga, ha afirmado que, en su opinión, no existen "ilegalidades" en los contratos mencionados. Pero ha manifestado el apoyo de su grupo para que la Cámara de Cuentas analice a fondos los convenios. Ahora, serán los grupos políticos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid que decidirán si pedir a la Cámara de Cuentas que analice los contratos a las cooperativas de la economía social.