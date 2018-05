El PSOE impide que se investiguen los pagos de Ahora Madrid a cooperativas

El PSOE, partido liderado en el Ayuntamiento por Purificación Causapié, ha rechazado este miércoles apoyar una moción presentada por el PP para investigar las subvenciones, contratos y convenios a varias cooperativas en una comisión municipal extraordinaria. Según el PP y Ciudadanos, existen "muchas sospechas" sobre los lazos entre algunas entidades de la economía social y miembros del equipo de gobierno de Ahora Madrid. Se trata de una "red" que pretenden fiscalizar. Pero los socialistas niegan la existencia de dicha "trama clientelar" y que la polémica se limita a la búsqueda de "tener titulares". El PSOE y Ahora Madrid han votado en contra de la comisión extraordinaria de investigación.

La concejal socialista Erika Rodríguez ha reprochado al PP y Ciudadanos que la polémica "nos parece que no es más que un afán de tener titulares". En opinión de Rodríguez, el Ayuntamiento ya tiene los suficientes sistemas de control interno para evitar que ocurran actos delictivos. Y si bien ha subrayado la importancia de que se incremente la transparencia, ha dirigido al portavoz del PP en el Consistorio: "Si usted sospecha que esto está ocurriendo, no entiendo por qué no lo pone en manos de la justicia".

José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP, ha argumentado que, a diferencia de una comisión ordinaria sobre la contratación, una investigación ad hoc permite fiscalizar también los convenios, subvenciones y acreditaciones de gasto a posteriori. Y que, a la vez, los representantes públicos pueden pedir la comparecencia de funcionarios que elaboraron las adjudicaciones. "Estamos ante una red compleja", ha afirmado el edil, y ha citado varios cargos (la asesora Rosa Domínguez, el jefe del grupo municipal Antonio Hernández, la asesora Núria Sánchez, etc) vinculados a grupos cooperativos beneficiados. "Se lo están llevando crudo y el PSOE es cómplice y encubridor de una red sin parangón. Son cómplices de los que decían que el PSOE tiene las manos manchadas de cal viva", ha remarcado.

El delegado de Economía, Jorge García Castaño, ha defendido que el gobierno de Ahora Madrid en estos años ha reducido los contratos discrecionales y aumentando la contratación abierta y de libre concurrencia. Castaño ha añadido que la petición de investigar los contratos y subvenciones es un "teatrillo": "Estamos en una administración que hace más contratos abiertos que nunca y que nadie, y con más transparencia que nunca y que nadie", ha afirmado. Más en general, el delegado ha asegurado que la polémica corresponde a un "fuego de cobertura" del PP y Ciudadanos para que no se hable de la crisis política en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional.

Sin embargo, Ciudadanos está convencido de que el gobierno de Carmena está "despilfarrando los recursos públicos". "Existen sospechas de presunto trato de favor, convalidaciones de gasto sospechosas, mala práctica administrativa y es necesario que asuman su responsabilidad", ha lanzado la edil Silvia Saavedra: "¿A qué tienen miedo? ¿A qué comparezcan las personas y hagan unas declaraciones inoportunas [en la comisión de investigación]?", ha preguntado la edil de Ciudadanos.

En la votación, el apoyo del PSOE a Ahora Madrid ha resultado esencial para que el pleno rechazara la moción. PP y Ciudadanos han coincidido en exigir esa comisión de investigación. Tras esta votación, y a menos de que un grupo político eleve el asunto a los tribunales, los grupos políticos podrán investigar los contratos únicamente en los mecanismos ordinarios de control.