Pedro Duque: “Falta el último impulso para que el hombre pueda llegar a Marte”

El astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pedro Duque, ha manifestado hoy que el hombre podrá llegar algún día a Marte, ya que se tiene la tecnología base y veinte años en la estación espacial preparando los sistemas para que la gente pueda vivir en el espacio. "Solo falta el último impulso", ha avanzado. El astronauta ha realizado estas declaraciones durante la inauguración en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia de la exposición Marte: la conquista de un sueño", en la que los visitantes podrán repasar los hitos de la carrera espacial a Marte y conocer el posible futuro de la humanidad en ese planeta.

Precisar la fecha en la que la humanidad pueda poner un pie en Marte es "cercana o lejana", según Duque, porque depende de los presupuestos que se destinen a este proyecto y de cuánta gente se ponga "a trabajar en ello". "A no ser que nos digan cuánto presupuesto hay para empezar a pagar a gente que realmente se dedique a esto, no podremos decirlo. Da un poco de vergüenza que cada treinta años digamos que vamos a tardar treinta años", ha manifestado.

Sobre la importancia de explorar el planeta rojo, Duque ha manifestado que en Marte la humanidad tiene la posibilidad de encontrar respuestas a preguntas como "de dónde venimos, cuál podrá ser el futuro de la Tierra o si habrá otra gente en otros sitios" y cree que "enviando pequeños aparatos de control remoto" no se va a terminar nunca.

El astronauta ha indcado que llevan muchos años con inversiones importantes "aunque ínfimas para los presupuestos de los gobiernos" y que la tecnología se ha desarrollado bastante, aunque "mucho menos" que en los años 60, cuando existía una competición espacial entre el bloque soviético y el americano.

El astronauta Pedro Duque durante la presentación. Mònica Torres

Ha explicado que "ahora parece ser que podríamos entrar en otra fase de competición más al estilo de los años 60 con la irrupción de nuevas potencias como China y la India", lo cual "quizás dé un impulso a la exploración".

Según Duque, España es un contribuyente al desarrollo espacial con un nivel "bastante razonable", aunque "no es el nivel que correspondería con la riqueza del país, pero sí que hay una serie de industrias que han sabido colocarse en nichos tecnológicos y son varios miles de personas las que trabajan en la industria del espacio". Duque ha recordado: "Alguna vez vi el aterrizaje en la Luna. Como todos los niños quería ser astronauta y me decían que no lo iba a conseguir".

"Posiblemente", ha señalado, "los niños de ahora pueden soñar con ir a Marte y si seguimos en esta línea y, desde luego, si aumentamos muy significativamente el impulso y los presupuestos de investigación y desarrollo en España, podrán hacer su sueño realidad"