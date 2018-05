La Generalitat exigirá autorización para plantar cruces en las playas catalanas. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad considera que se trata de un "uso intensivo" de la playa, que requiere de un permiso que debe solicitar la entidad organizadora o bien el ayuntamiento que se haga eco de la acción. La plantada de cruces amarillas en el litoral catalán por parte de grupos de independentistas ha derivado en enfrentamientos en algunos municipios catalanes entre partidarios y detractores de la iniciativa.

La Generalitat pedirá además un informe municipal sobre la acción y solicitará a los organizadores que detallen las características de la misma: metros cuadrados que se ocuparán en la playa, la franja horaria en la que estarán instaladas las cruces, etc. "Lo suficiente para que nos permita saber las características del montaje", explica una portavoz de Territorio y Sostenibilidad.

El Ayuntamiento tendrá un mes para elaborar el informe sobre la actuación, que deberá remitir a Territorio y Sostenibilidad. A su vez, la Generalitat tendrá un plazo máximo de cuatro meses para responder a los organizadores si autoriza o no la plantada de cruces, sin necesidad de agotar los tiempos en cada caso.

Si la Generalitat no autoriza la plantada de cruces, ya sea porque no se haya pedido permiso o porque no cumpla con los requisitos necesarios, considera que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es el competente para sancionar a los organizadores. En el caso de que se trate de una autorización en la que se incumple alguno de los requisitos, es la Generalitat la encargada de las medidas sancionadoras.

El alcalde de Mataró ha sido el primer ayuntamiento que ha tomado cartas en el asunto de las cruces. Ayer, el socialista David Bote envió ayer una misiva informando a Territorio y Sostenibilidad de que el domingo se prevé una plantada de cruces, sin que los organizadores tengan ninguna autorización. La acción coincide además con el triatlón de la ciudad. La Generalitat ha recibido esta misma tarde el escrito de Bote. La plantada de cruces de Mataró será la primera en el que se aplicarán las medidas anunciadas por la Generalitat.