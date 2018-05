El Gobierno deberá decidir si permite las cruces en la playa

El Gobierno de Mariano Rajoy deberá adoptar una posición sobre si permite o no las cruces independentistas en las playas catalanas, que han provocado enfrentamientos en algunos municipios. El alcalde de Mataró, el socialista David Bote, ha remitido una carta al Departamento de Territorio y Sostenibilidad informando de una plantada de cruces, sin autorización, el próximo domingo. La intervención del Estado sigue vigente en Cataluña por el artículo 155, por lo que la última palabra será de la Delegación del Gobierno.

“Nosotros pedimos permiso [a Territorio y Sostenibilidad] para el triatlón que se celebra el mismo día en la playa. Con las cruces, vemos cierta analogía”, explica el alcalde de Mataró (Barcelona) sobre la necesidad de pedir autorización para la plantada de cruces amarillas a favor de los líderes independentistas presos por presunta rebelión. Bote está preocupado porque en el municipio se han convocado actos de signo opuesto. Para poner y para quitar las cruces: “Tememos que se puedan encontrar y que haya incidentes, como hemos visto en otros municipios como Canet”.

Por ello, el Ayuntamiento ha convocado para el viernes una junta local de seguridad extraordinaria con los Mossos, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y representantes municipales, del Departamento de Interior y de la Delegación del Gobierno. “Les pediremos que realicen los dispositivos necesarios”, cuenta Bote.

Las cruces amarillas añaden confusión sobre quién es competente para decidir qué se puede hacer en la playa. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que interviene en las instalaciones que ocupan la playa de manera permanente, asegura que las cruces, “desmontables y sin permanencia”, se deben tratar como “cualquier otro elemento provisional” de un bañista. Los Consistorios deben garantizar que al día siguiente el lugar esté limpio. “La playa es un espacio mucho más sensible y empieza la temporada de verano. La gente querrá usarla. No es comparable poner un lazo que ocupar muchos metros en un espacio público”, señala Bote, que además ha enviado una carta al delegado del Gobierno, Enric Millo, donde le informa de la situación. A última hora de este miércoles, la Delegación no tenía constancia de la petición del alcalde de Mataró.

Millo escribió el martes a todos los alcaldes pidiéndoles “neutralidad” en la gestión del espacio público. El de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, replicó que solo quitará símbolos que “estén tapando un semáforo, una señalización de tráfico o un servicio”, mientras que el de Lleida, el también socialista Àngel Ros, dijo estar de acuerdo con la “neutralidad”. Otros alcaldes independentistas criticaron la carta de Millo.

A ello, se suma la posible reacción del turismo. “El sector necesita estabilidad y tranquilidad, a ningún turista le gusta ir a un destino donde se puedan producir incidentes”, señaló Eduard Farriol, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Tarragona.

En Girona temen más los posibles “actos de violencia o cortes de carretera” —después de que los autoproclamados comités de defensa de la república (CDR) hayan anunciado nuevas acciones— que a la simbología amarilla, según el presidente de la Asociación de Hostelería de Blanes, Enric Portas, y el del Gremio de Hostelería de Lloret de Mar, Enric Dotras. El del Gremio de Hoteleros de la Costa Brava Centro, Martí Sabrià, pone en duda que los turistas dejen de viajar a Cataluña “por unas cruces”.

Con información de Marta Rodríguez y Marc Rovira.