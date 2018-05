El festival Mas&Mas se muda del Grec al teatro Coliseum

El festival Mas&Mas que el año pasado tuvo su epicentro en el anfiteatro del Grec de Montjuïc se muda este año al teatro Coliseum de la Gran Via barcelonesa. Un traslado un tanto forzoso ya que a los promotores musicales les hubiera gustado seguir en el anfiteatro: “me hacía ilusión, voy detrás del Grec toda la vida y daba por seguro que este año continuaríamos pero .....qué se le va a hacer”, se lamentaba Joan Mas en la presentación del festival de este año que seguirá contado con los escenarios habituales de las salas Jamboree, Tarantos y el club Moog entre el 31 de julio y el 31 de agosto.

Mas detalló que cuando el Ayuntamiento de Barcelona le comunicó que este año no abriría el Grec en agosto ya tenía buena parte de la programación del festival cerrada. Seis conciertos los reubicaron en el teatro Coliseum —”milagrosamente”, calificaba Mas— y otros cinco los tuvo que cancelar. Tampoco pudo contar con programar otras actuaciones en el Palau de la Música —escenario habitual del festival en anteriores ediciones— porque ya no tenía disponibilidad. “Yo estaba dispuesto a seguir en Montjuïc”, insistió. Según el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), este año se decidió no prorrogar la apertura del anfiteatro el mes de agosto porque Focus y Bitó Produccions, las otras dos empresas que lo explotaron el año pasado junto con Pelaimas, del grupo Mas&Mas, manifestaron que no querían seguir alegando pérdidas de 30.000 euros. “Es una cantidad que se puede asumir, sobre todo teniendo en cuenta que era el primer año y que tuvimos poco tiempo para programar”, explicaba Mas que no entiende que un lugar “tan excepcional” como el anfiteatro de Montjuïc esté cerrado en agosto: “No digo que tengamos que ser nosotros los que programemos. Si quieren otro tipo de actividades no tengo nada que decir. Pero tenerlo cerrado en agosto es un crimen”.

En cuanto al cartel del festival, serán 70 espectáculos diferentes en más de 200 actuaciones y 350.000 euros de presupuesto. Jazz, blues, soul, swing y música electrónica seguirán siendo la esencia del Mas&Mas que arrancará el 31 de julio a ritmo del soul, funk y rhythm and blues de la banda de Lucky Chops, una formación de jóvenes músicos de Nueva York que se ha hecho mundialmente famosa por sus videos con sus reinterpretaciones de clásicos como I feel good, de James Brown. La veterana banda británica Incognito, que ya estuvo en el festival del año pasado, estará en el Coliseum el cinco. Electro Deluxe, un grupo francés que ha creado un estilo que cabalga entre el jazz, el funk, el hip hop o el soul y que ocupa los primeros puestos de las listas de éxitos, presentará en el Coliseum (el día 11) su último trabajo, Circle.

El quinteto de jazz de Andrea Motis y Joan Chamorro vuelven al Mas&Mas el 23 de agosto y dos días más tarde lo hará Juan Perro Sexteto de la mano de Santiago Auseron, que fue compositor y vocalista de Radio Futura, con su banda de rock al completo. El broche final en el Coliseum será el 31 de agosto con Clarence Bekker —un cantante de soul y funk que fue redescubierto cantando en el Portal de l'Ángel de Barcelona —y que actuará con su banda y con un coro gospel de 150 voces.

Actuaciones en la Plaza Reial por las tardes No han podido seguir en el Grec de Montjuïc, pero sí han conseguido los permisos para organizar conciertos por la tarde en la plaza Reial entre el dos y el seis de agosto. Unas actuaciones de estudiantes vocalistas que participan en los cursos y actividades del festival acompañados por una sección rítmica. La Global Music Foundation —que cuenta con músicos de primer nivel— realizará talleres, clases y after hours en la sala Jamboree. Un ciclo que se cerrará con un gran concierto fiesta en el Club Natació Atlètic Barceloneta.

Será la sala Jamboree la que asuma el resto de la programación con una amplia oferta de conciertos entre los que destaca el jambosoul de Gigi Mcfarlane & The Clarence Bekker Band con sus raices jamaicanas (9 de agosto), el blues de la Barcelona Big Blues Band & Myriam Swanson con ella como cantante y bajo la dirección del inefable Ivan Kovacevic el 12 de agosto o el jazz de Ronald Baker Quartet el 18. Y para los amantes del flamenco, la cita es todos los días en la sala Tarantos con el espectáculo de los hermanos, El Yiyo y el Tete, de Badalona.