El anfiteatro del Grec no tendrá este año programación en agosto

Las gradas del anfiteatro del Grec de Montjuïc estarán desiertas el próximo mes de agosto. No habrá ni espectáculos ni conciertos porque no se ha llegado a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y las tres empresas que el año pasado se encargaron de la programación. El grupo Mas&Mas fue el principal promotor de la iniciativa por medio de la empresa Pelaimas junto con Focus y Bitó Produccions. El acuerdo, de salida, era por dos años y el consistorio subvencionaba la apertura del teatro con 300.000 euros. Portavoces del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) apuntan que el acuerdo de dos años estaba condicionado a la “conformidad de las tres empresas”. Y eso, según las mismas fuentes, no ha pasado porque dos de ellas —Focus y Bitó— han desistido después de reconocer pérdidas de unos 30.000 euros como resultado del año pasado. El grupo Mas&Mas sí que estaba interesado en seguir este año. De hecho, en 2017, la programación del anfiteatro del Grec fue una extensión del Festival Mas&Mas que cada año tiene como principales escenarios el Jamboree, el Palau de la Música, la sala de los Tarantos y en las últimas ediciones el Born Centre Cultural (BCC).

En el Grec se programaron 15 veladas, la mayor parte de ellas de conciertos y también algún espectáculo de teatro y danza y la media de ocupación fue de 1.000 asientos. El pleno de las casi 2.000 localidades del anfiteatro de Montjuïc solo se alcanzó en contadas ocasiones, como con la actuación de Paco Ibáñez o la de Andrea Motis. Según datos del ICUB, la cifra total de espectadores no fue más allá de 15.000 personas.

Al cierre del festival de 2017, los promotores Mas&Mas apuntaron que pese a ser el primer año —la programación la hicieron con poco margen de tiempo— de funcionamiento del Grec el resultado había sido satisfactorio. Tanto que en aquel momento aseguraron que la perspectiva de cara a agosto de 2018 sería mejor.

Lo cierto es que la continuidad o no de la actividad en el anfiteatro del Grec el mes de agosto ha estado sobre la mesa de los responsables municipales durante meses. Tras la toma de posesión de Joan Subirats como comisionado de Cultura —al sustituir a Jaume Collboni al decaer el pacto de gobierno entre Ada Colau y los socialistas— no se acababa de definir qué ocurriría con el Grec de agosto.

En la comisión de Cultura del pasado mes de febrero, una propuesta del PSC buscaba afianzar la apertura del anfiteatro este verano. Subirats explicó que no se daban las condiciones para hacerlo porque dos empresas habían renunciado a ello. También añadió que el principal grupo promotor, Mas&Mas, les había comunicado que ya tenían cerrados conciertos en agosto y que, por ello, se “comprometían” a buscar alternativas en otros emplazamientos de la ciudad. Este diario no ha podido contrastar la versión de la empresa.

Cambio de modelo o reequilibrio Jaume Collboni, ex concejal socialista de Cultura, reprochó a Joan Subirats que desconfiara en la iniciativa de promotores privados a la hora de asumir la programación del anfiteatro del Grec en el mes de agosto. Collboni creía que era un disparate mantener el espacio de Montjuïc cerrado a cal y canto un mes en el que la ciudad está llena a rebosar. En ese punto estaban de acuerdo los dos. La diferencia, más bien, se centra en cuanto al modelo de actividad y el coste. Para Subirats, el objetivo es buscar otro tipo de emplazamientos para una oferta de espectáculos y conciertos dirigidos a un público mayoritariamente local como se evidenció en 2017. Y, sobre todo, con una relación más equilibrada de coste. El año pasado los 15 conciertos del Grec en agosto reunieron a 15.000 personas y fueron subvencionados con 300.000 euros.

Tasa determinante

El asunto se volvió a discutir en la comisión de marzo, en esa ocasión a propósito de si el ICUB contaría con fondos de la tasa turística para destinar a programas culturales, entre ellos la apertura del Grec en agosto. El año pasado, el ICUB subvencionó la puesta en marcha del Grec —seguridad, taquillas y otros servicios— con 300.000 euros. Una ayuda muy importante y que puede ser determinante para animar a los promotores a programar en el mes de agosto.

En la respuesta, Subirats dejó claro que la ayudas que proceden de esta tasa se repartirían en otras iniciativas y proyectos culturales que “fueran inclusivos”, de promoción de artistas locales y, también, que se destinarían a espacios menos utilizados en la ciudad para poner en valor otros puntos de interés para los visitantes, fuera de las áreas más concurridas.