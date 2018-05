Suspendido provisionalmente el juicio contra el ‘rey de las verbenas’ por su delicada salud

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acordó suspender con carácter indefinido el juicio previsto para este martes contra el empresario musical Ángel Martínez, Lito, ante el delicado estado de salud del acusado que se ha agravado los últimos días. Así ha quedado acreditado en un dictamen médico forense que ha esgrimido su defensa para solicitar el aplazamiento a la sala.

Este es el tercer juicio por delitos fiscales al que se enfrenta el empresario a raíz de la inspección que hizo la Agencia Tributaria en la empresa matriz del Grupo Lito y que dio origen a las cuatro causas abiertas, la última de ellas todavía en fase de instrucción. En la vista que ha quedado suspendida la Fiscalía de Pontevedra solicitaba 35 años de prisión y casi 13 millones de euros en multas, lo que supone el mayor varapalo para el empresario que ya fue condenado a 12 años y absuelto en otra sentencia este mismo año.

La vista ha quedado archivada a la espera de que en seis meses el acusado se someta a un nuevo dictamen forense. Si en la próxima revisión médica el empresario no recuperara la salud, la Audiencia podría continuar aplazando su comparecencia o incluso acabar decretado su archivo definitivo, según adelantaron fuentes judiciales consultadas.

En todo caso, y para el supuesto de que los próximos informes médicos no fuesen favorables, la responsabilidad penal del empresario no prescribiría hasta los 10 años, al tratarse de delitos fiscales agravados que superan los cinco años de prisión, pero no así las deudas contraídas con Hacienda, por lo que esta podría abrir un procedimiento de ejecución tributaria.

Este es el tercer episodio judicial que por motivos de salud ha sufrido el rey de las verbenas en Galicia. El primero fue en abril de 2016, cuando Martínez tenía que prestar declaración en el juzgado de Caldas y alegó depresión para pedir la suspensión de su comparecencia, aunque el informe forense determinó que sí estaba en condiciones de hacerlo. Esta era ya la segunda citación del acusado, después de que la anterior también fuese aplazada por motivos de salud.

Un año después, en el primer juicio en la Audiencia por el que fue condenado, la defensa de Ángel Martínez también pidió el aplazamiento de su interrogatorio alegando los mismos motivos. Pero tampoco en esta ocasión los forenses consideraron que su estado depresivo fuera suficiente motivo para no sentarse en el banquillo.

Aunque el contenido del dictamen forense no ha trascendido, según su abogado Carlos Seoane, el estado de salud psíquico físico de su cliente es grave y aunque hay que esperar a un nuevo dictamen forense, cabe la posibilidad de que el empresario no se recupere. El letrado se hizo cargo de la defensa de Martínez el pasado año, cuando este renunció a su abogado tras mantener un insólito rifirrafe con él al comienzo de su primer juicio.

Seoane logró que un juzgado de Pontevedra absolviese al empresario al anular en sentencia el registro de la Agencia Tributaria para inspeccionar las empresas del Grupo Lito, que fue la principal prueba documental para emprender la larga batalla judicial que libra el empresario en los tribunales.