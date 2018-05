El ‘rey de las verbenas’ se enfrenta a otros 35 años de prisión en su tercer juicio por delitos fiscales

El mayor empresario gallego del sector de las orquestas, Ángel Martínez, Lito, afronta este martes en la Audiencia de Pontevedra su tercer juicio de las cuatro que promovió contra él la Agencia Tributaria y que podría suponer su mayor condena: 35 años de prisión y 13 millones de euros que solicita la fiscalía por supuestos delitos fiscales.

El escrito de acusación del fiscal Alejandro Pazos describe los presuntos fraudes cometidos por el empresario en las declaraciones de la renta, como el impago de IVA o de retenciones sobre los rendimientos del trabajo en los cuatro ejercicios que van desde 2009 a 2012, uno de los cuales supera los 600.000 euros de multa.

El `rey de las verbenas´ había sido condenado en marzo pasado por la Sección Cuarta de la Audiencia, la misma que le juzgará ahora, a doce años de prisión y 36 millones de euros en multas e indemnizaciones al Estado, sentencia que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo fue absuelto por similares delitos un mes después, cuando un juzgado de Pontevedra apreció irregularidades en el registro que en 2013 hizo la Agencia Tributaria en su empresa matriz de Caldas, Representaciones Lito S.L., y que fue la principal prueba de cargo para abrirle los cuatro procesos judiciales, el último de ellos todavía en fase de instrucción.

Concluyó la sentencia que “la inspección tributaria, en el marco de sus competencias, efectuó una investigación administrativa amparada por un auto judicial, y cuando se constató por la Administración actuante, que además de ser infracción administrativa la ocultación podía tener entidad suficiente como para configurar un delito fiscal, es cuando acude al Ministerio Fiscal, quien actúa aplicando los principios propios del derecho procesal penal e interpone la correspondiente querella”.

Tras conocerse el fallo absolutorio, el abogado de Martínez Pérez cree las causas contra su representado podrían correr la misma suerte. El letrado Carlos Seoane, del despacho CCS Abogados, ya anunció que volvería a plantear la nulidad de este registro en este próximo juicio y ya ha recurrido la condena de su cliente.

Sin embargo, la Fiscalía de Pontevedra no comparte los argumentos de la sentencia que ya ha recurrido. Aunque la fiscalía admite que en el documento electrónico que presentó la Agencia Tributaria a raíz de la inspección de la empresa se obvió la diligencia de entrada y registro, cree sin embargo que las pruebas obtenidas son válidas. Sostiene que este trámite procesal quedaría resuelto al no haber denunciado el propio Ángel Martínez en sede judicial que los documentos que sirvieron para construir la acusación no fuesen los mismos que se intervinieron en el registro ahora cuestionado en la sentencia.

Considera también que esta irregularidad en la actuación inspectora de Hacienda que aprecia el fallo judicial quedaría solventada con la declaración como testigos de los empleados de la empresa Representaciones Lito, con sede en Caldas de Reis, que reconocieron la validez de los documentos incautados durante el proceso. La acusación pública también consideró en su recurso que no hubo ilegalidad en el registro por el hecho de que no estuviera presente el secretario judicial, al tratarse de una inspección administrativa que fue autorizada por un juez.