Torra pide al Gobierno que rectifique y publique el nombramiento de los consejeros

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado este martes al Gobierno que rectifique y publique en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) el nombramiento de los consejeros que designó el pasado día 19 y cuya toma de posesión está prevista para mañana. En una entrevista en RAC1, Torra ha explicado que esta mañana ha requerido por carta al Ejecutivo central para que concrete cuáles son los "problemas jurídicos" que impiden la publicación del decreto y ha recordado que se trata de un acto debido. Es decir, un puro trámite al que el Gobierno no se puede negar.

"¡Quieren hacer el favor de publicar el decreto!", ha pedido Torra, al tiempo que anunciaba que, de no ser así, la Generalitat adoptará medidas legales en defensa de sus planteamientos. Con todo, el presidente de la Generalitat no ha querido avanzar si la toma de posesión de los consejeros prevista para mañana se mantendrá o no en caso de que no se publique el decreto de los consejeros.

Torra ha recordado con ironía que este martes se celebraba la festividad de Santa Rita, la santa de los imposibles, y que confiaba en que se desatascara el doble escenario pendiente: por un lado, la publicación del decreto con el nombre de los consejeros y por otro que el juez Pablo Llarena acceda a la petición de excarcelación de Jordi Turull y Josep Rull para que mañana puedan asistir a la toma de posesión prevista.

El primero parece más factible que el segundo, pues el magistrado ha denegado sistemáticamente las peticiones de libertad de los líderes del procés encarcelados, pese a que, según ha recordado Torra, mantienen intactos sus derechos políticos al no haber sido suspendidos ni inhabilitados de sus funciones por ningún tribunal.

En caso de que el Gobierno no rectifique y no publique el decreto de nombramiento de los consejeros, Torra ha expresado su deseo de que Rajoy sufra las consecuencias de su actuación y este miércoles no puedan aprobarse los Presupuestos Generales del Estado por el voto en contra del PNV. "Espero que el PNV haga honor a lo prometido", ha dicho el presidente catalán.

En otro momento, Torra ha asumido las críticas por la falta de paridad en su Gobierno, formado por 11 hombres y tres mujeres. "Tarjeta roja", se ha dicho, aunque cuando el entrevistador le ha recordado que eso significaba expulsión ha rectificado: "tarjeta amarilla".

El presidente catalán ha relatado que la exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a las que este lunes visitó en la cárcel, le expresaron su crítica por la presencia minoritaria de mujeres en su Govern y se ha intentado justificar. "La restitución del Govern ha condicionado mucho la formación, pero nuestro objetivo es la paridad", ha dicho.