Torra mantiene su desafío e insiste en nombrar a presos y fugados

PERE RÍOS

La ley de la presidencia de la Generalitat enumera en los artículos 10, 11 y 12 las atribuciones del president, en representación de la institución, del Estado y en el ejercicio de la acción del Gobierno. Quim Torra mantiene intactas los dos primeros paquetes de competencias, entre las que se encuentra la posibilidad de “convocar las elecciones al Parlamento y decretar la disolución anticipada”.

Sin embargo, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) no ha publicado aún el nombramiento de los consejeros que Torra decidió el pasado día 19 en aplicación de la competencia que le atribuye esa misma ley (art. 17.1). Mientras no se desbloquee esa situación —porque el artículo 155 sigue en vigor—, el presidente catalán no podrá ejercer la atribución de mayor calado que tiene reconocida: “la dirección de la acción del Gobierno”. Por tanto, Torra no puede representar al Govern porque este no se ha constituido, ni puede presidir las reuniones semanales que se celebraban hasta que se declaró la independencia en octubre, ni tampoco puede “establecer y desarrollar las directrices generales de la acción de gobierno”.