El plan de Torra para restituir a los exconsejeros dilata el 155

El acto de toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat no solo dejó patente su enfrentamiento con el Gobierno desde el minuto cero. También escenificó el carácter interino que le quiere dar a la legislatura y que ahora quiere resaltar intentando nombrar de nuevo a los exconsejeros destituidos por el artículo 155. El plan, sin embargo, está retrasando la formación duel ejecutivo y la primera consecuencia es que ello prolonga la intervención de la autonomía.

El Gobierno ya advirtió que hasta que no haya un Govern mando en plaza, no levantará la intervención. Y lo cierto es que si Torra quisiera desde ayer podría estar nombrado todo el ejecutivo y se habría levantado la intervención como viene pidiendo el independentismo desde hace meses. No se espera que los consejeros estén nombrados antes del próximo lunes y algunas fuentes sitúan la toma de posesión del conjunto del Govern para mediados de la próxima semana. Ayer Torra analizó la situación con su equipo y no lo hizo en el despacho del presidente de la Generalitat, que de momento Torra no ha ocupado como solicitó su antecesor, Carles Puigemont. El lunes Torra visitará a los exconsejeros que se encuentran en prisión para ofrecerles formalmente la restitución en sus cargos, lo que abriría el primer gran conflicto entre el Gobierno y el ejecutivo de Torra.

Pero el independentismo no va a la una en este asunto. Ya desde la campaña electoral, Esquerra rechazó esa vía. Por ejemplo, el exconsejero de Justicia Carles Mundó se apresuró a abandonar la primera línea política y descarta regresar al ejecutivo catalán, como casi la totalidad de los exconsejeros republicanos. La excepción en las filas republicanas es Toni Comín, que ya avisó que quiere hablar personalmente con Torra antes de tomar una decisión, para enfado de su propio partido.

Un despacho sin ocupar C. B El nuevo presidente catalán, Quim Torra, no ha ocupado de momento el despacho que usaba su antecesor, Carles Puigdemont, en el Palaude la Generalitat. Según fuentes del Govern, es porque está pendiente de unas obras -se está realizando primero en la secretaría del despacho y luego se hará en el despacho mismo- y porque tampoco tiene decidido si se instalará en esta sala. Durante las negociaciones previas a la investidura, Puigdemont solicitó que su despacho quedase vacante para resaltar el carácter provisional del Ejecutivo.

¿Puede Comín repetir como consejero de Sanidad desde Bélgica? ¿O Jordi Turull liderar Presidencia desde su celda en Estremera? Al igual que ocurrió con la investidura telemática de Puigdemont, estas preguntas han estado siempre sobre la mesa de los defensores del legitimismo. Agotado el camino para el expresidente y después del varapalo judicial que a los telegobiernos infringió el Consejo de Garantías Estatutarias, el núcleo duro de Junts per Catalunya busca salidas para mantener el relato de la restitución. Pero el tiempo, una vez más, corre en su contra.

Torra quería visitar ayer a los políticos en prisión preventiva para conocer de primera mano su opinión, un encuentro que Interior ha aplazado para el lunes. De entrada, los presos y sus abogados creen que aceptar el cargo podría complicar su defensa en la causa que lleva el Tribunal Supremo por supuestos delitos de rebelión. Desde la barrera, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, criticó ayer esa vía en una entrevista a RAC-1: "Se podría decir que es más recomendable que los presos no formen parte del Govern", dijo.

No ens cansarem de recordar que estem patint una presó preventiva injusta, arbitrària i ignominiosa i que els nostres drets polítics estan intactes. L’únic dubte que algú pot tenir és si som presos polítics o ostatges de l’Estat pic.twitter.com/2oREjUBRcy — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 18 de mayo de 2018

Sin embargo, aceptar esta realidad sería visto como una claudicación. De ahí que desde el núcleo duro de Junts per Catalunya buscan echar de nuevo mano del simbolismo para continuar con el relato de la restitución. De entrada, los consejeros Josep Rull y Jordi Turull, ambos en prisión, lanzaron en pleno debate el mismo mensaje: “Nuestros derechos políticos están intactos”. Francesc Dalmases, diputado de Junts per Catalunya, defendió ayer, en declaraciones a La Xarxa, que los consejeros tomen posesión ante Torra durante su visita a la cárcel que, según su interpretación, es la única condición para que sea válida.

"Un nombramiento impugnado que alargue más el 155 es lo que menos necesitamos", asegura un alto cargo del Govern. La Moncloa ya ha advertido que sólo levantará la intervención al autogobierno catalán cuando todos los consejeros asuman su cargo. Fuentes de Junts per Catalunya y de ERC aceptan que, además de la restitución directa, se planteó un organigrama con comisionados que ocuparan momentáneamente las carteras a restituir hasta que a los exconsejeros en prisión se les inhabilite, algo que pasará en las próximas semanas. Pero incluso, aunque se eligieran a otras personas para ocupar las consejerías que otrora fueran lideradas por los presos, también hay sobre la mesa otros simbolismos. Por ejemplo, no ocupar los despachos de los exconsejeros. La misma imagen de provisionalidad que practica Torra.