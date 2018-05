Nueve pasajeros heridos en ataques a autobuses interurbanos de Madrid durante la huelga

Manuela Alonso, de 36 años, volvía el pasado martes por la noche en un autobús de la línea 223 a su casa, en Alcalá de Henares, tras recibir un curso de maquillaje en Madrid. Eran las 22.15. "Iba mirando el móvil cuando de repente oí un fuerte golpe, sentí mucho dolor en el cuello y se me vino encima la ventanilla". Se llenó de cristales diminutos, de la cabeza a los pies. Llevaba falda y los cristales le hicieron cortes en las piernas.

"Los demás pasajeros me dieron agua y me abanicaron. Luego mis padres me llevaron al hospital Príncipe de Asturias, donde me curaron los cortes que me hicieron los cristales. Tengo una contractura en el trapecio y una contusión en el hombro izquierdo. Me han mandado durante una semana antinflamatorios y cosas para el dolor: Diclofenaco, Diazepam, Palesia y Paracetamol".

"Me puse muy nerviosa, me dio una crisis de nervios", cuenta Alonso. El impacto fue a la altura de Torrejón de Ardoz. "El conductor paró el autobús y vino a ver si me había hecho algo en la cabeza, pues la tenía llena de cristales. No sé qué fue lo que me golpeó porque no miré, estaba nerviosa. Lo que sí te puedo asegurar que me cayó todo el cristal encima. Me dijeron en el hospital que menos mal que iba mirando el móvil me habría caído todo el cristal en la cara".

Esta semana se han sucedido varios incidentes sobre autobuses interurbanos en la zona del Corredor de Henares y en la sierra. 150 ventanillas de autobuses han sido reventadas. Nueves viajeros han tenido que ser atendidos en primeros auxilios, entre ellos, Alonso. "No vi quien lanzó el objeto, pero los pasajeros comentaron que era a causa de la huelga de autobuses. A mí no me parece mal que protesten y reclamen sus derechos, pero le podía haber tocado a un niño y eso no me parece nada bien".

Desde el pasado 4 mayo los trabajadores de los autobuses interurbanos de la región están en huelga. En una asamblea a la que acudieron unos 500 trabajadores votaron a mano alzada no firmar el convenio laboral acordado con la empresa y convocar una huelga. Sin embargo, los sindicatos del sector están enfrentados. UGT es partidaria de sumarse a la huelga y CC OO y el Sindicatos Libre de Transportes de no hacerlo.

Hoy están convocados a votar 8.500 trabajadores de los autobuses interurbanos de Madrid para decidir si aprueban lo propuesto por la empresa. Es la primera vez desde que hay democracia que la votación será en urna y no a mano alzada.