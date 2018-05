Ahora Madrid culpa al PSOE de la prórroga de los presupuestos de la capital

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha defendido este miércoles que la aprobación de las cuentas municipales de 2018 depende del PSOE, y no de las discrepancias internas de la coalición liderada por Manuela Carmena. De momento, el Consistorio capitalino se mantiene en un escenario de prórroga de los presupuestos del año anterior. Una situación que, según García Castaño, no impide llevar a cabo las inversiones necesarias para la ciudad.

La situación de prórroga presupuestaria es inédita en la capital. Por primera vez el Ayuntamiento no ha elaborado aún sus nuevas cuentas, lo que, en general, puede complicar o retrasar la adjudicación y ejecución de las inversiones públicas. En los últimos meses, después de la intervención de Hacienda y la aprobación de 500 millones de recortes para ajustar el gasto, la coalición de Ahora Madrid ha sufrido un desgaste interno por las discrepancias sobre cómo actuar en ese escenario.

El sector más radical aboga por mantener la prórroga y recaudar los fondos para las inversiones del remanente de tesorería del año pasado (hasta un total de 700 millones de inversiones), mientras que el sector más cercano a la alcaldesa espera aún aprobar las cuentas de 2018. La alcaldesa de Madrid dijo en el pasado mes de febrero que el gobierno local está unido, y este miércoles Castaño ha vuelto a hablar de "unidad", aunque ha remarcado que "nosotros no tenemos mayoría absoluta en el pleno y depende de que el PSOE no apoye".

El PSOE, por su parte, argumenta que el primer paso lo tiene que dar el gobierno de Carmena. Y la portavoz de los socialistas, Purificación Causapié, insiste en que su partido todavía no ha recibido ningún borrador por parte de Ahora Madrid.

El delegado de Economía ha admitido este miércoles que "políticamente no es lo mismo" tener un nuevo presupuesto o no tenerlo, aunque ha incidido en que a la hora de gestionar las cuentas "se está cumpliendo a buen ritmo". Debido a esta situación, el pleno local ha tenido que aprobar esta mañana una maniobra para poder reinvertir los fondos del remanente del año pasado. La iniciativa ha sido respaldada por los socialistas, pero no por el PP y Ciudadanos, que consideran la maniobra es dudosa desde el punto de vista legal.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que "el problema no va a venir del PSOE que va a seguir ejerciendo de costalero hasta el final, el verdadero problema de Carmena es que no puede controlar a su equipo de gobierno".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha considerado que la modificación de este miércoles es la "mejor muestra" de que Ahora Madrid no tiene una "hoja de ruta". Y ha acusado al PSOE de estar "ausente" en el debate, puesto que no exige que se cumpla el acuerdo presupuestario firmado el año pasado con Carmena.