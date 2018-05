Garrido huirá de “personalismos” y cree “muy acertada” la nueva dirección del PP

Tras ser designado por el PP nacional como relevo de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido ha dicho asumir el mandato desde una doble responsabilidad, "con mi partido y con mi presidente, Mariano Rajoy", y haciendo patente su obediencia ante la otra decisión de Génova, que lo ha desalojado de la Secretaría General del PP de Madrid.

Garrido ha destacado el compromiso del partido con los madrileños más allá de los nombres propios, y ha dado por cerrada la etapa anterior. El candidato del PP a la investidura intentará "poner en marcha las medidas" que aún quedan sin cumplir en su programa electoral, huyendo de "personalismos, porque creemos en proyectos por encima de las personas", ha insistido en un intento de desvincular la crisis provocada por el caso del máster de Cifuentes de la gestión del PP en Madrid. Los cambios se los ha transmitido la secretaria general María Dolores de Cospedal y el coordinador general del partido Fernando Martínez-Maillo. Con Rajoy ha admitido que no ha hablado.

En cuanto a los cambios introducidos por Mariano Rajoy en el partido (Pío García-Escudero como presidente y Juan Carlos Vera como secretario general), Garrido ha calificado la decisión de "muy acertada". García-Escudero "es la persona perfecta", por la experiencia, tanto en Madrid como en el plano nacional. Ha destacado su "perfil de diálogo y negociador, muy importante en este momento". Vera le merece calificativos similares, porque "conoce el profundamente el partido", lo que le convierte en un "recurso muy importante". Ha añadido que no se desmonta ni el ejecutivo ni la directiva, por lo que se va a seguir contando con las personas que "estábamos ahí trabajando", aunque tendrán que determinar "de qué forma". En todo caso, ha insistido en que su Gobierno huirá de "personalismos" y que él "colaborará con el presidente del partido en Madrid".

Garrido no ha dado detalles sobre los cambios que realizará en el nuevo Gobierno, porque "hay que ir paso a paso", pero de haberlos serán mínimos, porque está muy satisfecho de la labor que ha realizado el equipo anterior. Sí tiene claro que no puede seguir compaginando la labor de consejero de Presidencia y Justicia con la presidencia de la Comunidad de Madrid. La sesión de investidura se celebrará próximamente, probablemente los días 17 y 18 de mayo, una vez que se cierre la ronda de contactos iniciada hoy por Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea de Madrid.

El candidato a la investidura no considera un lastre ni para su gestión ni para el partido que Cristina Cifuentes decida mantener el acta de diputada, porque ha hecho una labor muy buena. "La decisión de dejar el acta es muy personal y le corresponde a ella", ha puntualizado. No he hablado con Mariano Rajoy, con Cifuentes las conversaciones que mantengo deben permanecer en el ámbito de la amistad. No ha sido un tiempo excesivo.