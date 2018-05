Los socialistas tildan de “engaño” la propuesta de investir a Puigdemont

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha criticado este domingo la propuesta de Junts per Catalunya de investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat al considerar que "es un engaño y una pérdida de tiempo" puesto que "es imposible" llevar a cabo su investidura en las actuales circunstancias. Los socialistas han instado al partido de Puigdemont a proponer un candidato viable antes del 22 de mayo. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha confiado este domingo en la investidura de Puigdemont, aunque ha dejado la puerta abierta a que ello ocurra "más adelante". Aun así, esperan que haya una "ventana de oportunidad" entre que la ley se publica y es recurrida por el Gobierno central.

Illa ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias ya concluyó en su dictamen por unanimidad que la investidura de forma telemática o delegada "es imposible", por lo que la propuesta es "inviable". "Cataluña necesita un gobierno, y el obstáculo para que este gobierno se constituya se llama Carles Puigdemont, por lo que la propuesta de Junts per Catalunya que conocimos ayer es un engaño a los catalanes, es una pérdida de tiempo, es una tomadura de pelo".

El secretario de organización del PSC ha atribuido la propuesta a dos razones: "en primer lugar al egoísmo paralizante de Carles Puigdemont, que antepone sus intereses personales a las necesidades del país, y en segundo lugar, a la disputa que hay dentro del seno del independentismo, con esta OPA hostil que Puigdemont lanza a ERC y a su propio partido, el PDeCAT".

Artadi: Puigdemont será investido "ahora o más adelante"

Sin embargo, en Junts per Catalunya insisten en la investigura de Puigdemont, aunque admiten que tal vez esta no pueda llevarse a cabo ahora. Esa posibilidad está en manos del Gobierno central, que ha iniciado los trámites para recurrir la reforma de ley de Presidencia y que, además, es quien debe publicar ese cambio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Artadi ha afirmado que Puigdemont, será investido "ahora o más adelante, pero seguro que pasará".

"Si no puede ser ahora, cuando el Tribunal Constitucional nos dé la razón lo haremos entonces", ha defendido en una entrevista de Rac1. Artadi ha defendido que esta reforma "no tiene ningún elemento que pueda ser susceptible de una sentencia contraria en el TC, en tanto que no invade las competencias propias de Cataluña de acuerdo con el Estatut", a pesar de que el Consejo de Garantías dijo lo contrario.

Aun así, Artadi ha reconocido que es probable que el Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno central contra esta reforma, pero ha avisado de que pueden tener una oportunidad para investir a Puigdemont. "Entre que la ley se publica, entra en vigor y eventualmente queda suspendida hay una ventana de oportunidad que es la queremos aprovechar para investir al presidente Puigdemont".

La dirigente independentista ha asegurado que en Berlín no han hablado del nombre de un candidato alternativo a la investidura y ha sostenido que sería un presidente provisional: "Presidente ya tenemos. No podemos pensar que la persona que entre pueda ser un presidente normal. Por eso le hemos puesto este calificativo de presidente provisional".