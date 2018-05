El Orgullo de Barcelona volverá a celebrarse en la Avenida María Cristina

La fiesta del Orgullo LGTBI de Barcelona vuelve a lo grande en esta edición, que se celebrará del 23 al 30 de junio. Con el objetivo de ampliar su presencia internacional y poder ser candidata, en las próximas ediciones, a acoger el Euro Pride, los organizadores de la fiesta han conseguido volver a lo que consideran su "espacio natural": la Avenida María Cristina. Así, el Pride Barcelona pasará del Moll de la Fusta, donde estuvo el año pasado, a la espaciosa avenida de Montjuïc. Durante más de una semana, este espacio y otros sitios en el llamado Gaixample acogerán más de 100 actos, entre conciertos, carreras, clases de deportes y la manifestación del sábado. Bajo el lema All my loving, el Pride Barcelona quiere reivindicar el orgullo de esta festividad en Barcelona, y centrará sus reivindicaciones en defender los derechos de las personas refugiadas LGTBI.

El presidente de la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas (Acegal), y presidente y consejero delegado de Axel Hotels, Juan P.Julià, ha señalado este jueves que la imagen del Pride se desmarca de una Barcelona agitada por acontecimientos sociopolíticos y económicos. En su lugar, reivindican el amor por la ciudad y la unión de toda la ciudadanía con un lema que recuerda a los Juegos Olímpicos de 1992, All My Loving, y que según Julià es idóneo para todo el colectivo LGTBI.

"Barcelona es una ciudad de corazón abierto y de respeto por la diversidad, siendo además una de las ciudades favoritas para el colectivo LGTBI en todo el mundo", ha expresado el director de Acegal y director del Pride, Eloi Morte. El 28 de junio, en pleno Orgullo barcelonés, varios edificios emblemáticos de la ciudad como la Torre Glòries, la Casa Batlló, El Molino o el Hotel W se iluminarán con los colores del arcoíris.

A pesar del optimismo, los organizadores han lamentado que la aportación de las instituciones es "la justa y para cumplir", y han destacado que ningún miembro del Ayuntamiento ha asistido a la presentación de la fiesta, que se ha hecho en la Casa Batlló de Barcelona. "El presupuesto público es muy limitado, y el Orgullo solo es posible gracias a los voluntarios y al dinero que conseguimos con el merchandising", ha explicado Julià.

La actividad principal del Orgullo, la manifestación del día 30 de junio, arrancará en el Parque de Les Tres Xemeneies, recorrerá la avenida del Paral·lel y llegará a la avenida María Cristina. El lema de la manifestación será "Por las personas refugiadas LGTBI", la principal reivindicación del colectivo para la edición de este año. De las 3.437 solicitudes de protección internacional registradas el año pasado solo en Barcelona, dos centenares tenían que ver con petición de refugio por motivos de persecución por orientación sexual, y fueron atendidas por la asociación Acathi. Gran parte de estas solicitudes son de personas provenientes de Rusia, Venezuela, Marruecos, El Salvador y Honduras.

Carol, la mujer que da la cara en el cartel principal, y testimonio de la campaña de Refugiados LGTBI, ha expresado que en Barcelona siente que su vida ya no corre peligro: "Como persona me he vuelto a reconstruir, ahora estoy más segura de mí misma y tengo esperanza. Por eso el apoyo de la gente de aquí es muy importante", y ha contado que llegó a la ciudad hace un año y medio.

Entre las actividades del Pride destaca la tradicional Carrera de Tacones, que se celebrará el 29 de junio, y la Barcelona Drag Race. El Día 30, antes de la manifestación, la entrenadora Magali Dalix, profesora en la última edición de Operación Triunfo, dará una master class.

La organización ha adelantado las actuaciones musicales de la ganadora de Eurovisión 2014, Conchita; la ganadora de Eurovisión 2012, Loreen, y los artistas y grupos Gala, La Prohibida, Ms Nina y King Jedet, entre otros, y ha indicado que la programación completa se dará a conocer en los próximos días, y ha asegurado que "promete ser una de las mayores celebraciones del orgullo en Barcelona".

El Orgullo de Barcelona de este año prevé superar las cifras del del año anterior, que generó un impacto de 40 millones de euros y registró una afluencia de más de 260.000 personas, un 20% de ellos turistas.