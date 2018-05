Casado: “El PP está por encima de los nombres”

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado hoy que "el PP está por encima de los nombres" y ha expresado el apoyo del partido para reconstruir "una alternativa ganadora" de aquí al año próximo. Lo ha hecho durante los actos institucionales con motivo del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, marcados este año por la dimisión de Cristina Cifuentes hace apenas una semana. Tras ese escándalo, tanto Sáenz de Santamaría como Casado ha sido señalados en las quinielas para encabezar la difícil renovación del PP en la región y mantener al partido en el poder en Madrid pese a la delicada situación en que les ha dejado el escándalo del máster de Cifuentes.

Sin embargo, Casado ha recordado: "El presidente del Gobierno y del partido [Mariano Rajoy] ya ha dicho que se va a tomar unos días de reflexión y que primero toca la investidura y luego podremos hablar del partido". Así, tras insistir en que próximo lunes habrá una reunión del Comité de Dirección, ha recalcado la presencia de importantes figuras del PP en los actos de hoy — la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el vicesecretario de Acción Sectorial, Javier Maroto, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría—, aunque Rajoy no haya ido.

"A pesar de los errores que se han tenido en algunos momentos, cuando en Madrid ha gobernado el PP, a los madrileños les ha ido mejor y, por eso, hoy que es el día de los madrileños, el 2 de mayo, queremos quedarnos con lo mejor y superar lo peor con un proyecto ilusionante y con un proyecto ambicioso en el que empezamos a trabajar a partir de ya".

Presión sobre Ciudadanos

Mientras tanto, desde la oposición se siguen esforzando por no dejar que el PP dé carpetazo al asunto. Así, tanto el PSOE como Podemos siguen metiendo presión a Ciudadanos ante la investidura del próximo presidente regional —que deberá producirse este mes—, pues sus votos serán la clave para que continúe o no en el poder el Partido Popular. "El PP como proyecto para Madrid está acabado", ha asegurado el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo. "La palabra Ciudadanos la va a decir de una manera muy clara con su voto. Ahí veremos si prefiere abrir un nuevo proceso o seguir en el proceso en el que estamos, que me parece que es un ciclo acabado", ha añadido.

Por su parte, Íñigo Errejón, el más que posible próximo candidato de Podemos a la Comunidad, ha dicho: "Nos jugamos si la sucesión de Cifuentes es más de lo mismo y seguimos en el mismo bochorno por el cual ninguno de los cuatro expresidentes (de la Comunidad) pueden asistir a la fiesta o si llegamos a un acuerdo por la renovación democrática entre fuerzas políticas diferentes, por encima de siglas, por encima de colores", ha señalado.

Sin embargo, Ciudadanos ha vuelto a apuntar que no tienen intención de propiciar el cambio antes de las elecciones autonómicas del año que viene. Así, su portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha reiterado que su partido no quiere "echar al PP en los despachos", sino "ganarles en las urnas". "La gente no quiere ver en la Comunidad de Madrid a los viejos partidos ni a los populistas gobernando", ha añadido, para subrayar después que el PP fue el partido más votado en las elecciones de 2015, por lo que hay que "respetar el sentido de las urnas y permitir que la lista más votada continúe en el Gobierno".