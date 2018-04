El jefe de Unipost niega haber cobrado un millón de la Generalitat por el referéndum

El exdirector general de Unipost, Pablo Raventós, ha negado este miércoles que su empresa cobrara cerca de un millón de euros por el envío de correspondencia para el referéndum ilegal del 1 de octubre. En su declaración como investigado, Raventós ha afirmado que la compañía -que está en fase de liquidación- no llegó a cobrar las cinco facturas que fueron intervenidas por la Guardia Civil en los registros a la empresa.

El coste de las comunicaciones electorales (980.000 euros) supone la mitad del dinero que, según la Guardia Civil, malversó la Generalitat para organizar la consulta: un total de 1,98 millones. Igual que hicieron sus trabajadores ante el juez, Raventós ha negado la mayor: los papeles encontrados por los agentes no eran más que facturas proforma, no registradas en el registro contable del Gobierno catalán y no abonadas. El trabajo encargado, ha agregado, se correspondía con un contrato marco firmado con la Generalitat en 2015.

Según el último informe remitido por la Guardia Civil al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, las cinco facturas fueron emitidas por los departamentos de Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo. Los investigadores constatan que existieron dos intentos de cobro para el importe de 238.965,37 euros --que coincide con el importe con IVA-- que Unipost tenía confeccionada para el departamento de Trabajo.

En las declaraciones también ha sido citado el jefe de operaciones de Unipost Felipe Andanuche, informa Europa Press. Andanuche ha explicado que simplemente un superior le pidió que preparara un operativo para certificados, sin dar detalles de quién era el cliente. Entonces, él mandó un correo electrónico en el que daba instrucciones para preparar dicho operativo, pero que finalmente les dijeron que no iba a realizarse.