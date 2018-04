Barcelona registra altos niveles de contaminación por partículas pero no restringe el tráfico

El polvo africano que irrumpió el pasado sábado sigue presente el aire en el área de Barcelona y otros 40 municipios, y el buen tiempo no hace prever que la situación mejore en las próximas 24 horas, por lo que la Generalitat ha declarado un episodio por alta contaminación. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana han activado este jueves el protocolo de actuación por altos niveles de contaminación atmosférica provocada por la presencia de partículas en suspensión. La activación del protocolo, con todo, no comporta restricciones de tráfico, porque el origen de la contaminación es polvo en suspensión.

Las restricciones solo están previstas en caso de contaminación por presencia de óxido de nitrógeno en el aire que respiramos. Sería entonces cuando se activarían las restricciones a los vehículos que no tienen etiqueta de la DGT en la llamada Zona de Bajas Emisiones, que comprende el territorio incluido en las Rondes que rodean Barcelona. Sería también entonces cuando los ciudadanos podrían optar a descuentos en el transporte público como alternativa al uso del coche.

En la situación actual, pues, las medidas activadas de acuerdo al protocolo cuando hay contaminación debida a la presencia de partículas en suspensión son regar con agua freática las principales calles de la ciudad, que los jardineros y basureros no activen los aparatos que levanten polvo y prohibir actividades que lo generen, como las obras.

Respecto a la movilidad, el Consistorio y el AMB recomiendan no utilizar el vehículo privado y si no se tiene otra opción, compartirlo. Las alternativas sugeridas son la bicicleta o el transporte público. Además, recomienda no ventilar las viviendas en las horas de mayor tráfico. Pero se trata de recomendaciones, no obliga a dejar los coches más contaminantes en casa.

Expertos en contaminación como Xavier Querol, del CESIC, consideran que las restricciones del tráfico deberían aplicarse en cualquiera de los dos orígenes de la contaminación, tanto si hay polvo como óxido de nitrógeno. Además, Querol recuerda que un 35% de las partículas en suspensión las provoca el tráfico: entre el humo que sale de los tubos de escape y las partículas que desprenden los frenos y los neumáticos.