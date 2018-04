Miles de personas marchan en Barcelona para exigir la liberación de los políticos independentistas

FOTO: Manifestación por los presos soberanistas en Barcelona. | VÍDEO: Sociedad Civil Catalana pide a UGT que no participen en la manifestación. JOSEP LAGO (AFP) EFE-Quality

Miles de personas se manifiestan este domingo en Barcelona para exigir la liberación y el retorno a Cataluña de los 17 activistas y políticos independentistas encarcelados o huidos de la justicia española. Bajo el paraguas de la plataforma Democracia y Convivencia, formada por una decena de entidades, se han unido por primera vez en una marcha en favor de los líderes independentistas las dos grandes centrales sindicales, UGT y CCOO. Su adhesión a esta manifestación como organizaciones convocantes —junto a las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, entre otras—, ha soliviantado a una parte de sus afiliados, contrarios al independentismo.

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha subrayado que la manifestación es "una demostración de unidad para defender nuestros derechos colectivos e individuales ante esta amenaza a las libertades. Esto no va de proyectos políticos, va de democracia, de terminar con la judicialización de la política". Por su parte, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha subrayado: "Tenemos que luchar por la libertad colectiva e individual también. Hay gente privada de libertad". "Estamos aquí hoy otra vez para intentar reclamar la construcción de espacios de cohesión y convivencia en Cataluña, para construir una democracia más fuerte y que trabaje contra los elementos de represión e involución democrática de las decisiones que se están tomando política y jurídicamente", ha asegurado el secretario general de CC OO de Catalunya, Javier Pacheco.

Aunque el lema oficial de la marcha ("Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, ¡os queremos en casa!") no menciona abiertamente a los políticos presos y huidos, las centrales sindicales han insistido en que consideran un "exceso" la prisión preventiva de los políticos soberanistas pero abogan por un gobierno “transversal, constitucional y estatutario” en Cataluña, una parte de sus afiliados se han desmarcado de la marcha e incluso han exigido que sus sindicatos no participen en ella. De hecho, la secciones sindicales de UGT de Renfe Barcelona y de Telefónica han decidido no secundar la manifestación.

Sobre el desencuentro sindical, Pacheco ha respondido que su sindicato se posiciona al lado de los derechos sociales y laborales, como lo hizo el sábado con las pensiones y lo seguirá haciendo: "La controversia con los sindicatos en la manifestación de hoy no tiene carácter identitario, tiene condición de clase".

La manifestación recorree la avenida Paral.lel, desde la plaza Espanya hasta los Jardins de les Tres Xemeneies. Según la plataforma convocante, se han desplazado a Barcelona más de 600 autobuses procedentes de todo el territorio catalán.