Ofensiva social e institucional para defender la sanidad universal

El Departamento de Salud anunció ayer que seguirá aplicando la Ley de universalidad de la sanidad aprobada por el exconsejero de Salud, Toni Comín el pasado verano y recurrida recientemente por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. “El sistema sanitario catalán será universal o no será”, retó ayer el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), David Elvira, durante un acto sobre el Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy.

Elvira aseguró que la red pública “garantizará el acceso universal a la salud a todas las personas residentes en Cataluña, independientemente de su situación administrativa”. La ley de universalidad, que sorteaba el Real Decreto de 2012 con el que el Gobierno de Rajoy fulminó el acceso universal al sistema sanitario, está recurrida por el Gobierno central desde el pasado 23 de marzo. El Constitucional todavía no se ha prenunciado, por lo que la ley todavía no está suspendida. El Departamento de Salud aseguró, no obstante, que se garantizará el acceso universsal aunque se suspenda la ley.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley catalana también ha soliviantado a los profesionales sanitarios, que han impulsado un manifiesto en defensa de la sanidad universal que ya cuenta con más de 4.000 avales en la plataforma Change.org. "El recurso de inconstitucionalidad a la ley de sanidad universal es ir para atrás en el tiempo y con los serios riesgos que ello supone para la salud pública", apunta la doctora Montse Dolz, portavoz del grupo impulso del manifiesto.

En esta línea también se pronunció hace unos días el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña. Los órganos colegiales mostraron su “desacuerdo” con el recurso y su “preocupación por cualquier medida que pueda perjudicar la calidad asistencial”.

Varias entidades sociales y vecinos del barrio de la Esquerra del Eixample de Barcelona también protestaron el jueves a las puertas del hospital Clínic para exigir que se cumpla la ley de universalidad.