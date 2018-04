Colau no desalojará las acampadas de plaza Cataluña

El gobierno de Ada Colau no ordenará a la Guardia Urbana desalojar las dos acampadas reivindicativas instaladas en la plaza de Catalunya. Un portavoz del Consistorio sostuvo ayer que las dos acampadas —una a favor de la investidura de Carles Puigdemont y otra en defensa de las personas sin hogar— son reivindicativas y están “amparadas en el derecho de reunión y manifestación”. Este portavoz aseguró que el Consistorio defiende ambos derechos pero considera que este tipo de protestas deben ser temporales y con una duración definida. Pese a la crítica por la indefinición en unas protestas que ya llevan más de dos meses, el equipo de gobierno municipal mantiene que no desalojará la acampada.

“El cuerpo titular competente en estos casos, teniendo en cuenta que es responsabilidad del Departamento de Interior, es el de Mossos. En cualquier caso los servicios municipales harán un seguimiento continuo para que el espacio no se estropee y se garantice en todo momento la circulación y no se moleste entre los vecinos haciendo compatible el derecho de reivindicación con el uso del espacio público”, añadió el portavoz municipal.

Además, los servicios sociales del Consistorio están en contacto con los acampados que reivindican derechos de las personas sin hogar para valorar “necesidades y vulnerabilidades a nivel individual” de la misma forma que se realiza con las personas que duermen en la calle.

La oposición



El pasado lunes, el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclamaba a Colau el desalojo de la acampada que acusaba de “insalubre” y de generar una imagen “deplorable” de Barcelona. Ayer, Fernández anunció que ha pedido un informe jurídico para conocer las razones por las que la alcaldesa no ha ordenado el desalojo.

La líder de Ciudadanos, Carina Mejías, denunció el “desinterés” de Colau por “acabar con esta situación”. “Una acampada de estas características en pleno centro y en plena temporada turística es el escaparate del fracasos estrepitosos de la política social del gobierno municipal”, señaló.

Por su parte, Jaume Ciurana, el portavoz del PDeCAT en el Consistorio, pidió a la alcaldesa “una respuesta social inmediata, empatía y atención” para las personas sin hogar instaladas en la plaza de Catalunya.