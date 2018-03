JxCat busca ahora fórmulas para que Puigdemont sea “presidente de verdad”

La diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi a su llegada al Parlament.

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Elsa Artadi, ha explicado este lunes que su grupo parlamentario busca la fórmula para que Carles Puigdemont sea un presidente no "simbólico" sino "de verdad". Después de que ayer la CUP se ofreciera a incorporarse a la Mesa del Parlament para "facilitar" una investidura a distancia de Puigdemont, pese a las medidas advertencias que impuso el Tribunal Constitucional para impedir tal posibilidad, Artadi ha reabierto ahora la puerta a que el expresidente, detenido en Alemania, vuelva a ser investido president. "Con los elementos que tenemos, hay que ver cómo hacemos a Puigdemont presidente, no solo simbólico, sino president de verdad", ha afirmado en una entrevista en TV3.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció que hoy iba a activará formalmente los primeros contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular un "frente común por los derechos y libertades", para "salvar la democracia". En un mensaje institucional, Torrent subrayó que "la causa de la democracia está por encima de cualquier interés" y ha añadido, en el día que el expresident Carles Puigdemont ha sido detenido: "Pongamos unidad, inteligencia colectiva, aparquemos discrepancias, construyamos esperanzas".

El anuncio de Artadi de retomar el nombre de Puigdemont para la investidura se antoja una quimera después de que el Tribunal Constitucional advirtiera el 28 de enero que solo podía acudir al debate parlamentario con permiso del juez Pablo Llarena y de manera presencial. Los letrados de la Cámara advirtieron en su informe que la investidura telemática no era posible.

Pese a esa advertencia, Junts per Catalunya registró a primeros de febrero una proposición no de ley para reformar la ley de la presidencia de la Generalitat y permitir la investidura telemática. La idea quedó aparcada unas semanas porque Esquerra Republicana consideraba que eso era volver a la senda de la desobediencia, pero finalmente la semana pasada dio su brazo a torcer y la Mesa admitió el inicio de la tramitación de esa reforma.

El secretario general del Parlament también ha advertido en otro informe jurídico de que esa reforma legal no puede servir para investir a Puigdemont, pero el independentismo ha seguido adelante con sus planes y el Boletín Oficial del Parlament publicó el pasado viernes el texto para que los grupos parlamentarios presentaran alegaciones, lo que denota la intención de querer tramitar la reforma legal.