Cataluña y la detención de Puigdemont, últimas noticias en directo

La nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha apelado este domingo a la opinión pública de la UE en general y de Alemania en particular --donde se ha detenido al expresidente Carles Puigdemont-- para que no le extraditen. Lo ha declarado a los periodistas justo antes de iniciarse la manifestación convocada por la ANC contra esta detención. Ha confiado en que no extradiden a un presidente electo "para entregarlo a una justicia autoritaria que está falseando absolutamente todos los hechos" en torno al referéndum de octubre. (EP)