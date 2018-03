“Empezar las obras sin licencia es bastante común”, dice un exconsejero de Aguirre en la comisión sobre el Canal

Mariano Zabía, exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, durante la época en la Presidencia de Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy en la comisión de investigación de la corrupción, en referencia a los polémicos contratos de construcción y gestión del campo de golf de Chamberí, en la avenida de Filipinas de Madrid: "Empezar las obras sin tener licencia es bastante común, no vamos a engañarnos. Aunque es malo que lo haga la Administración y yo no sé si eso ocurrió o no [en referencia al campo de golf]", ha matizado. La infraestructura, que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2013 y que se está demoliendo en la actualidad, está siendo investigada en el marco de la Operación Lezo.

Zabía ha contestado así cuando los diputados se estaban interesando por la modificación que sufrió el proyecto el 19 de julio de 2006, que posibilitó la construcción del campo de golf. Este cambio implicó un incremento del presupuesto del 37,94% sobre el proyecto original, que pasó de 42 a 58 millones. Los parlamentarios sospechan que la edificación comenzó sin licencia y antes de que las obras se declararan de interés general (dos meses antes de su finalización) por la Comunidad de Madrid. Esta decisión se tomó para poder continuar adelante con los planes de Aguirre y esquivar la denegación de licencia del Ayuntamiento, gobernado en aquella época por Alberto Ruiz-Gallardón, denegó.

Dicho modificado se aprobó por unanimidad y sin ninguna pregunta por parte de todos los miembros del consejo. La reunión estuvo presidida por Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II, y a ella asistió el director gerente en esa época, Ildefonso de Miguel, ambos imputados en la Operación Lezo. De Miguel (imputado en Lezo) ha comparecido hoy ante la misma comisión parlamentaria, pero no ha contestado a la mayor parte de las preguntas al estar el caso judicializado.

La cuantía de aquella modificación, un 37,9% más, le ha parecido a Zabía "relativamente" modesta. En cuanto a si estuvo de acuerdo con la declaración de interés general, ha respondido: "Eso es absolutamente indiferente, porque no soy yo quien la promueve ni quien la aprueba". En todo caso, el proyecto le parece que ha sido aprovechado por los vecinos y que el "rechazo no era tan generalizado". "Visto retrospectivamente, me parece mucho más de interés general un campo de golf que un helipuerto [infraestructura incluida en el proyecto inicial para aquel espacio]", ha sostenido. Sobre la existencia de intereses ocultos que habrían beneficiado a familiares del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha asegurado que no los conocía: "Yo no conocía a ninguna empresa del sector", ha insistido.

El juez ha detectado “numerosos indicios” en la construcción del campo de golf que apuntarían a que tanto el hermano del expresidente, Pablo González, como su cuñado José Juan Caballero “se beneficiaron económicamente de los contratos del Canal de Isabel II en las fechas en las que Ignacio González era el presidente del consejo de administración [del Canal]”. Las indagaciones apuntan a que formaron parte del accionariado de empresas que tuvieron que ver con la gestión de las instalaciones deportivas de Chamberí.