Un comité de la ONU insta a España a garantizar los derechos políticos de Jordi Sànchez

El comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido una resolución en la que insta al Estado a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos". La resolución responde a una petición formulada el 21 de marzo por el abogado del ex presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, según fuentes de Junts per Catalunya, el grupo parlamentario del ex candidato a la presidencia de la Generalitat.

La demanda se presentó ante la ONU al considerar que el Tribunal Supremo (TS) estaba vulnerando los derechos de Sànchez al no permitirle someterse a la investidura: ni le concedió la libertad provisional ni le dio permiso para ir al pleno.

El comité de la ONU ha admitido a trámite la resolución de Sànchez y ha dictado una medida cautelar, que es precisamente la de instar a España a hacer todo lo posible para que no se vulneren los derechos políticos del excandidato a la investidura.

Fuentes de la defensa argumentan que este documento, que les ha llegado a las 15.35 horas de este viernes, abre la puerta a que Sànchez pueda ser investido como presidente de la Generalitat por el Parlament, algo que le negó el TS con varias resoluciones.

Al no obtener permiso para ser investido, Sànchez presentó su renuncia como candidato y anunció que renunciaría a su escaño en el Parlament, cosa que todavía no ha hecho.