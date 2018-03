El PSOE-M se plantea una moción de censura contra Cifuentes por el asunto del máster

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dicho hoy que el grupo parlamentario socialista podría llegar a plantear una moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, si las explicaciones que dé sobre la posible falsificación de notas de su máster no le convencen. "Si las explicaciones que pueda dar no nos convencen, estudiaremos medidas entre las que no descartamos una moción de censura, por supuesto", ha declarado a los medios a su llegada al pleno de la Asamblea de Madrid. A continuación, el también portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista ha dicho que si el PP sigue "enfangado en la corrupción, la mejor moción de censura la realizarán los ciudadanos en las próximas elecciones".

Sobre las explicaciones que ya dio ayer Cifuentes a través de un comunicado y más adelante en una entrevista radiofónica y un vídeo que publicó en la red social Twitter, ha dicho que son "claramente insuficientes". "No han sido explicaciones coherentes, hay muchas contradicciones", ha apuntado. Además, se ha preguntado por qué la presidenta regional no comparece en un pleno de la Asamblea y "aclara todos los extremos que haya que aclarar" si "no hay nada que ocultar".

Cifuentes no tendrá que dar explicaciones finalmente en el pleno de la Asamblea de hoy sobre las presuntas irregularidades en su expediente académico de un máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, pero tampoco lo hará en uno extraordinario. La Junta de Portavoces rechazó ayer con el voto del PP modificar el orden del día previsto para el Pleno de hoy.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, declinó convocar ayer la Mesa de la Asamblea para poder abordar la petición del PSOE-M de celebrar un pleno extraordinario tras el ordinario, paso que era necesario tras la celebración de la Junta de Portavoces. "No entiendo por qué el PP se niega sistemáticamente a que la presidenta comparezca en la Asamblea de Madrid", ha dicho Franco.

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha pedido "disculpas a la ciudadanía" porque en el pleno de hoy van a hablar de asuntos "de mucha importancia" pero "no estrictamente de aquellos de los que hoy está hablando todo el país". "Que se sepa que no es porque no tenemos sensibilidad social", ha añadido, al tiempo que ha denunciado que han sido "vetados" por no poder plantear a Cifuentes ninguna cuestión sobre el máster en el pleno de este jueves.

Gabilondo, que fue ministro de Educación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ha comentado que las explicaciones que dio ayer la Rey Juan Carlos sobre el máster de Cifuentes no son "suficientes". "Confío en que las explicaciones del rector se cierren con datos verosímiles que rellenen las lagunas que nos dejó su intervención, muy mejorable", ha manifestado. En su opinión, "lo mejor es que la presidenta se acerque a sede parlamentaria a dar explicaciones" sobre este asunto y "así estaremos todos tranquilos". "Mientras, estamos poniendo en riesgo instituciones", ha concluido.