Sijena pide a las monjas que abran en Semana Santa

Primero se redujo en un día la apertura al público del monasterio, pasando de tres a solo dos. Ahora las monjas de la orden de Belén que viven realquiladas en el monasterio oscense de Villanueva de Sijena han decidido que por Semana Santa no abrirán al público el monasterio, porque los visitantes molestan sus rezos en estos días tan especiales.

El cierre del Monasterio afectaría a todos los días festivos, es decir, desde el 29 de marzo al 1 de abril, y se trata de una decisión que choca directamente con el interés de dar a conocer la exhibición de todas las obras del Monasterio, tras la incorporación de los últimos 44 bienes que fueron entregados por el Museo de Lleida el pasado 11 de diciembre.

Sabiendo que son días en los que afluencia de público es mayor, Ildefonso Salillas, el activo alcalde de la localidad, ha asegurado de forma tajante que: “choca y bastante porque antes de tener los bienes las visitas al Monasterio se podían realizar y ahora no. El espacio museístico no molesta a nadie”.

El alcalde ha insistido en que las obras se muestran en los antiguos dormitorios, que tienen una entrada independiente y que están alejados de los espacios de culto. “Espero que esta situación se pueda arreglar, esto no beneficia a nadie, porque estamos hablando de que en unas vacaciones no se pueda visitar un lugar que se ha habilitado para ello”, ha dicho tras recordar el convenio que hay entre las administraciones y las religiosas: “la Semana Santa no estaba excluida de ese convenio que firmamos el año pasado”.