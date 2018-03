Los impulsores de la renta garantizada denuncian que la Generalitat no cumple

Los promotores de la Renta Garantizada de Ciudadanía denunciaron ayer “incumplimientos flagrantes” por parte de la Generalitat. Según su portavoz, Diosdado Toledano, hay más de 15.000 personas que tienen derecho a beneficiarse de la prestación y que no están cobrando. La Generalitat negó esta cifra y aseguró que se han resuelto el 100% de las solicitudes hechas en septiembre y octubre, aunque no concretaron cuántas personas están cobrando la prestación. Los impulsores de la ayuda se reunieron ayer con todos los grupos parlamentarios excepto ERC y PP.

La Renta Garantizada de Ciudadanía fue la medida social estrella del Govern de Carles Puigdemont. Aprobada en julio del año pasado, se puso en marcha poco antes de la celebración del referéndum y del cese del ejecutivo catalán con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Desde el inicio de la prestación, su implementación ha sufrido dificultades y lentitud, y ha sido criticada por “opacidad” e “ineficiencia” por parte de partidos políticos y de sindicatos. Durante estos meses, Esquerra Republicana de Catalunya, el partido que manejaba la cartera de Asuntos Sociales, ha culpado del retraso de la resolución de solicitudes al 155, algo que descartan los promotores de la prestación.

Según ellos, el retraso de esta ayuda se debe a la mala gestión de la Generalitat. Desde septiembre, los únicos que han cobrado desde el principio los 564 euros de la nueva ayuda son las 26.000 personas que ya percibían la Renta Mínima de Inserción: solo hacía falta un trámite administrativo para pasar a cobrar la Renta Garantizada. Sobre las nuevas solicitudes, hasta ahora unas 71.000 según el departamento de Asuntos Sociales, el plazo de la resolución se extendía hasta los cinco meses para los que solicitaron cita previa entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, y cuatro meses para las solicitudes siguientes.

“El 100% de las solicitudes de septiembre y octubre están resueltas, así como el 50% de las de noviembre”, detallaron ayer fuentes de la Generalitat. Según los datos aportados por el departamento, se han resuelto 12.000 expedientes (la Generalitat se niega a especificar cuántas se han resuelto favorablemente) y 28.000 se denegaron durante el proceso de solicitud. “Estamos dentro de los plazos establecidos en la ley”, afirmaron fuentes del departamento.

Estos datos contrastan con los presentados ayer por los promotores de la ILP de la Renta Garantizada. Estos aseguran que no se ha resuelto ninguna solicitud favorablemente y que no hay ningún beneficiario que esté cobrando. Su portavoz, Diosdado Toledano, aseguró ayer que hay como mínimo 15.000 personas que, gracias al silencio administrativo positivo al vencer el plazo, ya deberían haber empezado a cobrar y no lo están haciendo.La presentación de estos datos se hizo después de que los impulsores de la ILP se reunieran en el Parlament para analizar los problemas de esta ayuda. A la reunión asistieron representantes de todos los grupos políticos a excepción de ERC y el PP, que no justificaron su ausencia.