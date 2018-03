El PSOE acusa a Defensa de vetar a un socialista para un centro militar

El PSOE ha denunciado que el Ministerio de Defensa ha vetado al catedrático José Antonio Díaz como director del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado “por su perfil político”. Díaz, secretario de Cohesión e Integración Social del PSOE de Madrid desde octubre, sostiene que así se lo comunicó Alejandro Tiana, rector de la UNED y la persona que le propuso para dirigir el centro. El equipo del rector explica que este se limitó a dar un nombre, pero que nunca hubo propuesta oficial. Un portavoz de Defensa también ha rechazado la acusación, porque “aún no existen candidaturas formales”.

Díaz tiene 60 años, es doctor en Sociología, catedrático y militante socialista desde 1982. No ocupa ningún cargo institucional, aunque sí lo hizo en el pasado: entre 2003 y 2011 fue diputado de la Asamblea de Madrid. Antes formó parte del equipo directivo de la UNED, donde coincidió con Tiana. El rector le requirió el 21 de febrero un perfil profesional para proponerle como director del Gutiérrez Mellado, un centro de formación militar creado en 1997, cuya titularidad comparten al 50% la UNED y el Ministerio de Defensa. “Habitualmente es la UNED la que se encarga de elegir al director del instituto”, avanza Díaz, al que Tiana pretendía convertir en el sustituto de Miguel Requena, que deja la dirección del centro tras ocho años al frente.

“El rector me comentó que me habían vetado por mi perfil político, aunque en los últimos días lo ha negado públicamente. Es normal, está en una situación delicada. Sin embargo, yo no me defino como un político, sino como un investigador que se ha dedicado de forma temporal a la política y cuya vocación es la enseñanza”, reitera Díaz, que comenzó a dar clases en 1988.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE federal, ha anunciado que exigirá responsabilidades a la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, en el Congreso de los Diputados."Nos parece inaudito que su equipo entre a valorar fichas políticas, tal y como hacía el régimen franquista hace más de 40 años", afirma Gómez de Celis. El secretario del PSOE-M, José Manuel Franco, cree que "lo que ha hecho el PP es contrario a la Constitución, que en su artículo 14 habla de igualdad ante la ley y de que nadie puede ser discriminado". E insiste: "Es un retroceso a las cavernas más oscuras de la historia de España y no estamos dispuestos a consentirlo".