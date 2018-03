Centenares de manteros protestan en Barcelona por la muerte de un compañero en Lavapiés

Centenares de manteros se han concentrado esta tarde en la capital catalana en solidaridad con sus compañeros de Lavapiés. El autodenominado Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona ha convocado esta tarde a centenares de manteros y activistas afines en la céntrica fuente de Canaletes de La Rambla barcelonesa. El mensaje con el que han realizado el llamamiento en las redes sociales era claro: “Concentración en memoria de Mame Mbaye”, el joven senegalés cuya muerte el pasado jueves en el madrileño barrio de Lavapiés ha provocado graves disturbios.

Los vendedores ambulantes han cortado la circulación del centro de Barcelona y han marchado por varias calles. A escasos metros, en la plaza Universitat, miles de manifestantes independentistas reclamaban la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los manteros no se han juntado con los concentrados por la ANC y Òmnium y han seguido su protesta por la calle Pelai mientras gritaban en contra de la policía y calificaban la muerte de Mbaye como un "asesinato".

Tras dar la vuelta a la manzana se han sentado en la intercesión de La Rambla con la calle Pelai. Allí han hecho varios minutos de silencio por la memoria de difunto, han rezado y uno de los portavoces del colectivo, Aziz Faye, ha leído un comunicado donde ha calificado, de nuevo, la muerte de Mbaye como un “crimen” y ha enviado un saludo a sus compañeros de Madrid. “Mis compañeros están luchando y pidiendo justicia por una muerte”, ha justificado. “Queremos denunciar la impunidad y la violencia de la policía que durante muchos años ha provocado la muerte de varios hermanos y hermanas y que nunca son condenados ni encarcelados por el sistema racista de Europa, España y Cataluña”, ha aclarado. “Señores políticos, la policía es su responsabilidad. Son ustedes quienes les dan órdenes. No hagan como si no fuera con ustedes. No sean cínicos ni hipócritas”, ha señalado. “Matar a negros, sí importa. Matar a manteros, sí importa”, ha concluido.

Tras el discurso varios de los manteros han tomado el micrófono y han denunciado diferentes episodios que califican como racistas. Tras varios minutos con la circulación cortada los manteros han dado por concluida la protesta en apoyo a sus compañeros de Madrid.