Albiol acusa a Rivera de no dejar presentarse a Arrimadas a la investidura

Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, ha culpado este lunes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de impedir que Inés Arrimadas presente su candidatura a la investidura para que "no le haga sombra". El diputado ha sostenido que la líder de la oposición en la Cámara catalana no ha dado el paso porque Rivera, ha dicho, no "piensa en el interés de Cataluña y solo piensa en el interés nacional". "No quiere que nadie de su partido le quita protagonismo. Y esa estrategia deja de lado los intereses de los siete millones y medio de catalanes", ha insistido.

En una conferencia de prensa en el Parlament, Albiol ha urgido a Ciudadanos a que, en virtud de su condición de vencedor de las elecciones, cimentada en concentrar el "voto útil" del constitucionalismo, a realizar un ejercicio de "responsabilidad" para desbloquear la legislatura. La sesión de investidura se ha aplazado sine die después de que el juez del Tribunal Supremo haya vetado la de Jordi Sànchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana encarcelado desde el pasado mes de octubre. El PP afirma que la investidura de Arrimadas, aunque fuera fallida, serviría para activar el reloj de la investidura y convocar, si nadie puede ser designado presidente, elecciones en dos meses.

"A Ciudadanos no le preocupa la política catalana sino que Albert Rivera consiga sus objetivos. Cambia de criterio y de opinión cada cinco minutos. Arrimadas tendría protagonismo y no quiere que nadie se lo quite", ha recalcado Albiol que ha recordado que no es un obstáculo que el partido naranja no tenga la mayoría porque, de la misma forma, Sànchez tampoco la tiene al no tener garantizados los votos de la CUP. "Arrimadas no puede actuar como una estatua de sal escondida tras los independentistas".

"Si comparece, la situación de Cataluña se desbloquea", afirma la líder de la oposición

Enfrentados en Cataluña desde el principio de la legislatura, los reproches entre los dos partidos constitucionalistas son constantes. Arrimadas ha ignorado por completo las acusaciones de Albiol -"Solo demuestra la forma en que funciona su partido", ha dicho- y ha anunciado que hoy mismo presentará en el registro del Parlament una petición de comparecencia de Roger Torrent, presidente del Parlament, para que informe sus planes inmediatos. "Él tiene la clave de la legislatura. Y tiene que venir a dar la cara", ha dicho insistiendo en esta última idea. Ciudadanos cuenta con más de las 3/5 partes de los diputados del hemiciclo y puede por si solo pedir un Pleno. A su juicio, Torrent está obligado a convocarlo. El reglamento de la Cámara no contempla en ningún caso las comparecencias de los presidentes de la institución.

La diputada ha esgrimido que la sola comparecencia de Torrent servirá para desbloquear y desencallar la legislatura porque activaría el "reloj" para convocar elecciones. "Si comparece, la situación de Cataluña se desbloquea", ha afirmado sin aclarar cómo. "Creemos que sería una buena fórmula". Su estrategia se ampara en un dictamen del Consejo de Estado que equiparó la comparecencia de un presidente de la Comunidad de Madrid asumiendo que no tenían candidato a una investidura fallida.