Seguimiento desigual de la huelga feminista en las universidades y escuelas de Cataluña

Miles de estudiantes han salido este jueves a las calles de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida para protestar contra la discriminación de las mujeres en el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Convocadas por el Sindicat d'Estudiants y con el lema "huelga general estudiantil contra la violencia machista" las manifestaciones de los alumnos han avanzado a partir del mediodía por el centro de las ciudades y con el color morado como protagonista. El seguimiento de la primera huelga feminista en Cataluña ha sido desigual en las universidades, escuelas e institutos. En muchos centros el día ha transcurrido con normalidad.

El sindicato de profesores USTEC·STEs, el mayoritario entre los docentes, ha cifrado en un 20 % el seguimiento de la huelga en centros públicos de primaria y secundaria. La responsable del área de la Mujer, Teresa Esteve, ha valorado el seguimiento de "desigual". En la escuela de Primaria Rius i Taulet del barrio de Gràcia en Barcelona la situación era de normalidad. Ningún profesor ha hecho huelga y sus 400 alumnos han acudido a las aulas como cualquier otro día. Lo mismo ocurría en la escuela Vedruna, con una profesora en huelga todo el día o en el instituto Vila de Gràcia, donde solo el 5 % de los docentes han secundado la protesta.

Pintadas con símbolos reivindicativos en pro de la igualdad de género y con numerosas pancartas y carteles, centenares de estudiantes se concentraban ya a las 11:30 en la plaza Universitat de Barcelona. En la marcha, que ha terminado en la Plaza Sant Jaume, se han escuchado proclamas como "sin la mujer no hay revolución" o "no es no y lo otro es violación". Mireia Ruiz es una de las profesoras que se han unido a la huelga. "Cada año el 8 de marzo pasa desapercibido. Esta vez nos hemos sentido con fuerza suficiente para salir a la calle", ha asegurado la docente del instituto Salvador Seguí.

Núria Teixidor, profesora del centro concertado Institució Montserrat, ha ido a la huelga y denuncia que en su escuela, la mayoría son profesores y que en los cargos de dirección "solo hay hombres". En el sector de la educación, tres de cada cuatro docentes son mujeres. "Hemos de luchar por los derechos de la mujer, en contra de los bajos sueldos", explica Laura Malcampo, de 20 años, estudiante de Arte en La Massana.

Seguimiento "mayoritario" en la UAB

La huelga se ha seguido de manera "mayoritaria" en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En las facultades de Traducción, Comunicación, Educación, Filosofía o Ciencias Políticas apenas ha habido clases, mientras que en Derecho, Economía y Empresa o Veterinaria el seguimiento ha sido de entre el 14 y el 65 %. La Universitat de Barcelona (UB) ha informado de que se han suspendido las clases en Filosofía y Geografía e Historia debido a la "imposibilidad de acceder a las aulas". Entre el profesorado, el seguimiento ha sido "minoritario".

El impacto de la convocatoria en la Universitat de Girona ha sido bajo, mientras que el 60 % del alumnado de la Rovira i Virgili de Tarragona se ha unido a la huelga. La Universitat de Lleida ha suspendido un 35 % de clases por falta de alumnos y ausencia de profesorado.