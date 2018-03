Guía cultural para prolongar el eco del #8M en Madrid

Muerte a los grandes relatos: Esta exposición, que podrá verse hasta el próximo 22 de abril en la Junta Municipal de Usera (avenida de Rafaela Ybarra, 4), parte de una pregunta que ya planteó la historiadora del arte Linda Nochlin en 1971: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. Sorpresa: sí que las ha habido, solo que no suelen aparecer en el relato oficial. Esta muestra hace un repaso con perspectiva de género por ese Gran Relato del arte, a través del trabajo de diez artistas españolas contemporáneas –entre ellas Mamen Moreu, Julia Prat, María Melero o Clara Sancho-Arroyo– que, a su vez, revisitan las obras de otras diez mujeres.

Pioneras del cine en la Filmoteca: La programación del mes de marzo en el Cine Doré (Santa Isabel, 3) incluye varias películas hechas por mujeres. Una de las proyecciones más interesantes es la del día 8 a las 20:30h, en la que se podrán ver los cortometrajes de dos pioneras del séptimo arte: Alice Guy –la primera persona en dirigir una película de ficción– y Musidora –actriz, directora y productora, además de icono vamp por excelencia–.

She is Music Pill: La Sala Siroco (San Dimas 3) rendirá homenaje a las mujeres de la música en la noche del 8 de marzo, a partir de las 21h, con un concierto en el que participarán Penny Necklace, Repion, Hickeys, Marta Oliva Moreno y Lara Morello, que versionarán temas de bandas femeninas que han marcado sus vidas. Además, habrá una exposición de ilustración en torno a la mujer en la música.

Actuación del equipo EducaPOP en el Espacio Fundación Telefónica, previsto para este viernes 9.

El club de las chicas intrépidas: El viernes 9, el Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral 3) en colaboración con el equipo de EducaPOP, organiza un concierto didáctico para público familiar con dos pases diferentes: a las 12h y a las 19h. A través de canciones interpretadas y compuestas por mujeres del siglo XX, como Etta James, Madonna o Gloria Gaynor, repasarán los logros de científicas, artistas y pioneras de la historia que no han recibido el reconocimiento que merecían. Además, al día siguiente (sábado 10), dará comienzo el ciclo Pantalla de inicio, dedicado a las nuevas propuestas del mundo del videojuego. Su primera sesión se centrará en las mujeres de este sector y para ello contarán con Eurídice Cabañes, Andrea Sacchi y Clara Harguindey.

All the girls to the front!: “¡Todas las chicas al frente!”. Con esta proclama, Kathleen Hanna, la líder del grupo punk Bikini Kill, animaba a las chicas que asistían a sus conciertos a avanzar hasta la primera fila, un lugar donde no solían estar habitualmente. La ilustradora Rosa Navarro ha tomado prestada esta frase para dar título a su exposición en La Fábrica (Alameda, 9). Allí mostrará los retratos que ha realizado de mujeres como Angela Davis, Lee Miller, Gerda Taro o Chavela Vargas, todas ellas figuras relevantes del arte, la música, la literatura y los movimientos sociales. Se inaugura el 9 de marzo y permanecerá hasta finales de abril.

Retrato de Simone de Beauvoir perteneciente a la exposición 'All girls to the front'.

Mujeres en las artes: Diosas, vírgenes, soberanas y musas. Durante largo tiempo, el papel de las mujeres en las artes estuvo limitado a la representación que se hacía de ellas. Con el paso del tiempo, fueron conquistando terreno y, gracias a su lucha, cada vez existen más mujeres artistas, comisarias, docentes, investigadoras, cineastas o dramaturgas. Para visibilizar su labor se organiza, por segundo año consecutivo, el ciclo de conferencias Mujeres en las Artes, que tendrá lugar en el Salón de Actos de Alcalá, 31 entre el 9 y el 23 de marzo. Participarán, entre otras, la cineasta Gracia Querejeta, la artista Alicia Framis o la dramaturga Laila Ripoll.

Un susurro atronador: La Plaza Mayor se suma, en el marco de su IV Centenario, a las reivindicaciones del Día de la Mujer con un concierto el 10 de marzo a las 19:30h, que reunirá a tres generaciones de mujeres. Bajo el título Un susurro atronador. Fragmentos musicales de un discurso femenino, las artistas Magalí Datzari, Andrea Motis, Rita Payés, Cristina Zavalloni, La Shica y La Chana, interpretarán un repertorio que recorrerá las vidas y las creaciones de otras muchas mujeres de la historia.

Paseos con perspectiva feminista: El colectivo de mediación cultural La Liminal, que realiza habitualmente recorridos urbanos con perspectiva crítica y feminista, recupera este mes de marzo dos de sus paseos más exitosos e interesantes: el dedicado a las cigarreras de Lavapiés, pioneras del movimiento obrero en nuestro país (viernes 16 y 23 de marzo a las 17h), y el de la memoria femenina del barrio de Pacífico (sábados 10 y 24 de marzo a las 12h). Reserva de plazas en www.laliminal.com

Marilyn Monroe (izquierda), con las escritoras Karen Blixen y Carson McCullers. Las tres protagonizan la sesión de cuentacuentos 'Te cuento una vida'.

Mujeres que se atreven: Te Cuento una Vida, el proyecto de cuentacuentos que nos acerca las biografías de grandes personajes de la historia, aterriza el 15 de marzo a las 19h en la Casa del Lector (paseo de la Chopera, 14). Allí, Verónica Pensosi narrará la vida de tres grandes mujeres que, por avatares del destino, coincidieron en 1959 en una villa de Nueva York: las escritoras Carson McCullers y Karen Blixen, y la actriz Marilyn Monroe.

8 de marzo en los museos: El Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13) organiza el jueves 8 a las 17h la visita guiada La mujer en la historia y, el día 10 a las 11h, una jornada de edición de la Wikipedia, centrada en biografías de arqueólogas y hallazgos relevantes relacionados con la mujer. El Museo Nacional de Ciencias Naturales contará con visitas guiadas para los más pequeños a la exposición Mujeres Nobel los sábados 10 y 17 de marzo a las 18:30h, mientras que el Museo Nacional de Antropología conmemora el Día de la Mujer con un curso de antropología de género los días 13, 14 y 15 de marzo.

MA. Con una amamanto y con la otra sostengo el mundo: El Teatro del Barrio estrena este mes de marzo una obra que reflexiona sobre los cuidados, escrita, dirigida e interpretada íntegramente por mujeres. Se trata de un espectáculo de teatro documental, construido a partir de varias entrevistas realizadas sobre el tema de los cuidados –de los que se hacen cargo, principalmente, las mujeres–, con el fin de visibilizarlos y ponerlos en valor. La situación de las mujeres migrantes, la reducción de la jornada laboral o los conflictos internos que plantean estas situaciones, son algunos de los temas que se pondrán sobre el escenario hasta el próximo 17 de marzo.

En busca de las madrileñas: La asociación Culturaneas, que trabaja por la igualdad en el ámbito de la cultura y para erradicar la violencia simbólica contra las mujeres, organiza los días 16 y 17 de marzo en LANAU Espacio Creativo, las jornadas Cultura, Igualdad, Diversidad. Allí se hablará, entre otras cosas, de cómo construir programaciones igualitarias, de proyectos centrados en el empoderamiento de mujeres rurales o de cómo incluir temáticas de género en las propuestas culturales. La guinda de las jornadas la pondrá el paseo En busca de las madrileñas que el colectivo Herstóricas ha organizado el sábado 17 a las 17h para rastrear las huellas de las mujeres que han habitado esta ciudad a lo largo de la historia.