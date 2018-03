Hallan un dispositivo de grabación oculto en la concejalía de Urbanismo de Alicante

¿Quién ocultó un sistema de grabación en el despacho de la concejalía de Urbanismo?, ¿cuándo? ¿y con qué fin? Estas son algunas de las preguntas que se hacen todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante desde este domingo, tras conocer el descubrimiento, hace casi dos meses, de los restos de un dispositivo electrónico debajo de un armario ubicado en esa dependencia oficial. El equipo de gobierno socialista decidió no denunciarlo tras consultar a la Policía y descartar la comisión de un delito, pues el sistema estaba incompleto y no era operativo. Y tampoco quiso hacerlo público para no “generar ruido innecesario” y evitar “un circo mediático”.

El particular hallazgo se produjo el pasado 15 de enero, después de un “barrido” efectuado en la oficina. “Se lo pedí yo misma al jefe de seguridad porque, en un punto determinado del despacho, el móvil dejaba de tener cobertura”, ha explicado este lunes a los medios la concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno socialista, Eva Montesinos. Las cerraduras de la concejalía fueron cambiadas. Y el despacho del alcalde, Gabriel Echávarri, también fue sometido a un minucioso examen, aunque los técnicos no detectaron en él nada sospechoso.

La polémica pieza electrónica tiene apenas unos centímetros de longitud. Lleva adherida con silicona una pila de tipo triple A y presenta signos de cables cortados en sus extremos. “Al día siguiente fuimos a la policía y nos entrevistamos con un alto mando y con un agente de la unidad tecnológica. Estuvieron analizándolo y nos dijeron que era parte de otro dispositivo, que debía ir conectado a un ordenador y por sí mismo no tenía capacidad de grabación, por lo que no era constitutivo de delito”, relata la regidora.

El elemento tampoco emite señales WiFi que permitan un espionaje externo. Es más bien el eslabón de un sistema de autograbación de corto alcance, “rudimentario y pensado para consumo interno”, según Montesinos. Aunque no podía grabar, la pila funcionaba y producía interferencias en su móvil.

La concejal ha alegado que el gobierno local renunció a formular la correspondiente denuncia “por el bien de la ciudad”. A su juicio, “mezclar micrófono y urbanismo suponía una imagen muy negativa” para Alicante. “No queremos hacer conjeturas. Pero sabemos de primera mano que no me estaban grabando a mí ni grabándonos desde fuera”, ha añadido.

No obstante, su antecesor, Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar Alacant, que ocupó ese mismo despacho hasta el pasado mes de noviembre, sí ha acudido esta misma mañana a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para interponer una denuncia. “Me considero afectado por un presunto delito de grabaciones ilegales", ha declarado a la prensa.

Pavón ha recordado que el urbanismo de Alicante "ha sido muy convulso durante años, con un Plan General (PGOU) presuntamente amañado y bajo sospecha de corrupción", en referencia a la anterior etapa del PP, con dos exalcaldes, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, que deberán ser juzgados por un tribunal por esas supuestas irregularidades.

Pavón fue concejal de Urbanismo entre junio de 2015 y noviembre de 2017, cuando se rompió definitivamente el tripartito que permitió a la izquierda alcanzar el poder, tras dos décadas de mayorías absolutas del PP. Desde entonces, el PSPV-PSOE gobierna en solitario con seis concejales, en una corporación de veintinueve. Con un alcalde, Gabriel Echávarri, que está, acusado de prevaricación en dos causas judiciales.

El líder de Guanyar (confluencia de Esquerra Unida, Podemos e Independientes) está molesto con el actual equipo de gobierno por el hecho de no haber sido informado del hallazgo de la pieza electrónica en un despacho que él mismo estrenó, en el ático del antiguo edificio de la Cámara de Comercio. "El 'mini' gobierno de Gabriel Echávarri sigue en su línea de opacidad y falta de transparencia, y se ha querido ocultar algo cuando esto no se ha trasladado inmediatamente a la opinión pública y a todos afectados, yo entre ellos. Hay que investigar hasta las últimas consecuencias", ha aseverado.

El resto de la oposición (PP, Ciudadanos y Compromís) también ha criticado la gestión que ha hecho el gobierno local de este asunto. El portavoz del grupo popular, Luis Barcala, que representa a la lista más votada en las últimas elecciones municipales, ha asegurado que el caso debe ser investigado a fondo para que “no termine dando la impresión de que estamos ante un tebeo de 'Anacleto, agente secreto'". Barcala ha acusado a Montesinos y Echávarri de “destruir pruebas con su actuación” de un posible “caso de espionaje en Urbanismo”.

El portavoz municipal de los populares también ha reclamado, como ha hecho la líder regional de su partido, Isabel Bonig, la intervención del presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig. Este, en cambio, ha contestado que el asunto solo concierne a la corporación alicantina y son sus responsables los que deben dar las explicaciones pertinentes. Compromís, por su parte, ha presentado ya una denuncia en Fiscalía.