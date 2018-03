Los apoyos del candidato Sànchez

Jordi Sànchez, el diputado de Junts per Catalunya y exlíder de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) que se encuentra en prisión preventiva por presunto delito de sedición, cuenta con el apoyo de Carles Puigdemont y de la cúpula del PDeCAT para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. ERC siempre ha preferido un aspirante que ejerza el cargo de forma efectiva —es decir, que no esté en prisión— pero se resigna a la designación. Y queda la CUP: su consejo político despejará hoy su posición sobre el acuerdo conjunto que les han trasladado Junts per Catalunya y ERC sobre la investidura. “Formalmente solo nos ha llegado una única candidatura”, dijo la diputada Natàlia Sànchez en alusión a la de Jordi Sànchez. El suspense siempre envuelve el resultado de los cónclaves de la CUP.

La cuestión es que la candidatura del exlíder de la ANC dependerá de si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le permite asistir a la sesión de investidura, porque el reglamento de la Cámara exige que esta sea presencial. Si lo rechaza, se encadenarán recursos que pueden acabar en uno de amparo ante el Tribunal Constitucional. La investidura podría celebrarse en dos o tres semanas: la de Sànchez o, quizás, la del exconsejero Jordi Turull, si este resulta ser el plan b de los partidos independentistas.

És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya. El President @KRLS, el Vicepresident @junqueras junt amb tots els consellers destituïts pel 155 són el veritable Govern legitim de Catalunya. Sempre amb vosaltres! #llibertat https://t.co/x5kJjhSedY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de marzo de 2018

“Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña”, escribió el equipo de Sànchez en su cuenta de Twitter el jueves. Marta Pascal, del PDeCAT, criticó las suspicacias de ERC y afirmó que estaban “encantados” con la idea. “Demuestra apertura, transversalidad y pluralidad en el soberanismo”, dijo, informa Clara Blanchar. ERC siempre lo ha considerado un hombre próximo a Artur Mas y parte de las bases de la CUP no han olvidado que, como presidente de la ANC, les reprochó en 2015 su resistencia a investir al entonces president, que acabó renunciando a la reelección.