ERC avisa que el acuerdo para investir a Jordi Sànchez no está cerrado

Esquerra Republicana no ha mostrado este mañana un excesivo entusiasmo ante la propuesta de Carles Puigdemont de renunciar a la presidencia de la Generalitat y de apostar por Jordi Sànchez, el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, en prisión, como posible sustituto. Sergi Sabrià, portavoz republicano, ha advertido este mediodía de que el acuerdo con Junts per Catalunya y la CUP "no está cerrado" y que el expresident se ha saltado "la línea de legitimidad" al proponer a Sánchez. "Es cierto que se rompe a línea muy defendida de Junts per Catalunya de restituir al Govern legítimo. La propuesta fue otra. Le correspondería claramente a Oriol Junqueras".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el diputado ha apuntado que la propuesta de Sánchez es la de Junts per Catalunya y que "aún" no han cerrado el pacto. "Ayer (por el jueves) arrancó la legislatura. Que se reconozca la legitimidad es una excelente noticia. Nos habría gustado tener ya un acuerdo cerrado. Estamos pendientes de unos flecos", ha destacado Sabrià.El diputado ha avanzado que hoy continuarán celebrándose reuniones a tres bandas para cerrar la negociación. "Quedan temas para desencallar como la hoja de ruta y el programa de Gobierno", ha apuntado señalando que precisan el acuerdo de las tres fuerzas independentistas -es decir, los votos también de la CUP- para sellar el pacto. "Nos apremia un acuerdo global".

🔴@sergisabria: "En la línia de la legitimitat, si el candidat no és Puigdemont, hauria de ser Oriol @junqueras. Hem de seguir fent reunions per tancar-ho". — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 2 de marzo de 2018

Esquerra siempre ha defendido que quiere una solución global que pudiera reconocer la legitimidad de Puigdemont pero a la vez lograr una "investidura efectiva" para poner fin al artículo 155 y resolver conflictos latentes como el blindar el sistema de inmersión lingüística o el de TV3. Tras aclarar que les hubiera gustado ya presentar un acuerdo cerrado, Sabrià no ha puesto impedimento en el diseño de que exista en Bruselas un "consejo de la república". "Ya sabremos encontrar el encaje. Hemos necesitado poner mucha imaginación", ha dicho.

El presidente del Paralment, Roger Torrent, anunció ayer que este lunes iniciará la ronda de conversaciones para conocer los apoyos que pudiera tener Jordi Sánchez, en prisión y que necesitará el permiso del juez del Supremo Pablo Llarena para poder asistir a la sesión de investidura. De momento, el magistrado no le ha autorizado a asistir al pleno de constitución del Parlament y al de este jueves y tuvo que delegar el voto.