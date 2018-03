Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Catalá, partidario de retirar los lazos amarillos de instituciones catalanas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado este lunes partidario de retirar de edificios públicos de Cataluña los lazos amarillos que exhiben en protesta por la prisión de políticos independentistas como Oriol Junqueras, ya que las instituciones catalanas son de todos sus ciudadanos. En declaraciones en RNE, recogidas por Efe, Catalá ha opinado que el lazo amarillo en fachadas o ventanas de algunos edificios oficiales, como el Ayuntamiento de Barcelona y algunas consellerias, no debería lucirse, ya que no todos los catalanes están de acuerdo en lo que este símbolo representa. "No hay presos políticos por mucho que unos pocos se empeñen en decirlo y no debería haber esos símbolos en edificios que son de todos", ha añadido el titular de Justicia, partidario de retirar estas manifestaciones, aunque ha admitido que no sabe cuál sería el procedimiento para hacerlo.