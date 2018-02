Lunes de retrasos en Cercanías tras averiarse un tren en Atocha durante más de una hora

La semana ha comenzado en Madrid con graves retrasos en la red de Cercanías. A primera hora de este lunes un tren de la línea C-3 procedente de Aranjuez y repleto de pasajeros ha sufrido una avería antes de entrar a la estación de Atocha. Los usuarios han permanecido parados en el mismo lugar durante más de una hora, hasta que han sido transbordados a otro convoy. La incidencia ha causado fuertes demoras y desvíos en otras líneas, como la C-4, que conecta Parla con la capital.

Una portavoz de Renfe Cercanías confirma que el tren se ha averiado antes de las 9.00 a pocos metros de la estación de Atocha y que los viajeros (no ha precisado número) han esperado más de una hora para ser “transbordados en paralelo”. Para ello, personal de la estación ha tenido que dirigirse hasta las vías e instalar unas pasarelas específicas entre ambos trenes. Así han facilitado el paso de los usuarios de un convoy a otro. Una situación similar a la que se vivió el 6 de noviembre, cuando la avería de un tren llevó a sus 200 viajeros a echarse a las vías y recorrer a pie los más de 100 metros de distancia a la estación.

Buenos días, como venimos informando se debe a la avería de un tren en la entrada de Atocha. Se están produciendo fuertes demoras en #MadC3 y #MadC4 y algunos trenes pueden sufrir cambios en el itinerario. Disculpa las molestias. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) February 26, 2018

Para mantener el servicio tras la avería de este lunes, los trenes de las líneas C-3 y C-4 procedentes de Aranjuez y Parla han sido desviados por vías interiores, lo que ha provocado demoras de entre 10 y 15 minutos en sentido Atocha-Chamartín. Uno de los trenes que transitaba hacia Atocha ha tenido que volver a Villaverde. Muchos pasajeros han compartido en redes sociales su impotencia desde los propios vagones o en la cola para obtener justificante del retraso. Muchos usuarios se han quejado de la falta de información a bordo. El servicio ha comenzado a restablecerse paulatinamente dos horas después de registrarse la incidencia.

“Mientras el Ministerio de Fomento no contemple mejoras reales y eficaces de la dotación y la inversión, los vecinos seguirán sufriendo todos los días demoras para ir a sus trabajos o centros de estudios. Es necesario que se invierta de manera eficaz y es imprescindible que, en sitios como Valdemoro, por su alto nivel de población, se construya una segunda estación de Cercanías”, ha demandado el socialista Serafín Faraldos, alcalde de Valdemoro.

@CercaniasMadrid @fomentogob una hora y dos minutos parados!!!

Y nos enviais a Villaverde bajo!!!

Qué cogemos alli?

Cómo llagamos a nuestros trabajos?? pic.twitter.com/xJlJDkWinW — Ruthy Walker (@rutywalker) February 26, 2018

La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno (PSOE), también ha señalado su “profundo malestar” por la “desidia” y la “falta de inversión” en el Cercanías de Madrid, que hace años era “la joya de la corona”. “Tenemos una avería cada día. Lamentablemente se ha convertido en un hashtag usual en las redes sociales. Todas las mañanas hay una incidencia en la C-3, hoy desde las 8.20. A los viajeros solo les han informado de que tenían que hacer un transbordo en plena vía una hora más tarde”, ha criticado.

“Cada día, 8.000 vecinos de Aranjuez se ven perjudicados por las mentiras de Fomento a los usuarios”, denuncia Moreno. Y ha insistido: “Se habla de un 96% de puntualidad, lo que no es verdad. Hay trenes que no llegan a Atocha, que los devuelven a sus estaciones, que salen con retraso o que paran por el camino. Es una auténtica barbaridad y tenemos que decir basta: no es manera de tratar a los usuarios”. La regidora ha aprovechado para solicitar un desdoblamiento de las vías, lo que significaría aumentar la frecuencia de trenes (en la C-3 ahora son de más 20 minutos). “Con ello se evitarían incidencias y el cuello de botella que supone la estación de Atocha para toda la red de Cercanías”.