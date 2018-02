Tres universidades públicas alertan de la situación límite de sus investigadores

Por primera vez, las universidades públicas catalanas no han sido las más beneficiadas en la última convocatoria de la Generalitat para dar apoyo a los grupos de investigación de Cataluña (SGR). Los institutos de investigación no universitarios se hicieron con el 53% de los 21 millones en tres años en disputa. Esa pérdida de hegemonía ha llevado a la Universidad de Barcelona, la Autónoma y la Politécnica a alertar de la situación límite de sus investigadores por la falta de recursos.

Los institutos de investigación no universitarios se hicieron con la mayor parte del paquete de la Generalitat. En 2009, la situación era muy distinta: las universidades lograron entonces el 64% de los fondos. Para las principales universidades públicas de Cataluña, esos resultados son un síntoma de la situación crítica en la que se encuentran sus grupos de investigación.

Los efectos del 155 La situación política en Cataluña también ha pasado factura a los investigadores. En concreto, admite Sánchez, no se han podido desplegar algunas convocatorias que ya estaban presupuestadas, como el programa específico de apoyo a departamentos y unidades de investigación universitaria (SDUR), retrasado a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “El programa ICREA Academia tampoco ha salido y no saldrá hasta que no haya gobierno porque requiere una autorización para sacar las bases”, agrega el vicerrector de la UAB. El aumento de la burocracia tras la intervención del gobierno de la Generalitat, señala, también “ralentiza la ejecución de determinadas gestiones”.

Los resultados de la convocatoria, competitiva y analizada por cerca de 400 evaluadores externos, han dejado “estupefactos y sorprendidos” a los investigadores de las tres grandes universidades públicas. La Universidad de Barcelona (UB), la Autónoma (UAB) y la Politécnica (UPC) lanzaron un comunicado para alertar de la situación que viven sus grupos de investigación, hostigados por la falta de financiación para llevar a cabo sus proyectos y retener el talento de los investigadores jóvenes. “Los recursos para investigación están por debajo de los estándares de inversión de otros países de la Unión Europea (UE). Esto, unido a los recortes en plantillas y a nula tasa de reposición, nos dificulta mantener buenas posiciones en los ránkings internacionales”, avisa Armand Sánchez, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAB.

Los resultados de la convocatoria SGR han sido la gota que ha colmado el vaso. “En el caso de la UB ha habido una disminución del 26%, en la UAB del 24% y en la UPC, del 19%”, señala el comunicado de las universidades. Esta pérdida de ayudas, señala Sánchez, pone en riesgo, por ejemplo, la figura del técnico de apoyo a la investigación —se encarga de tareas complementarias, desde mantener la web hasta ayudar en los laboratorios— en algunos equipos científicos. “Ya sabemos que tenemos que ir a buscar recursos a la UE, al Ministerio. Pero necesitamos una cierta ayuda basal para investigación”, admite.

Menos competencia

Las universidades también critican que no dispongan de convocatorias donde compitan solo entre ellas. En la SGR se disputan los fondos con institutos que se dedican solo a investigación. “No cuestionamos que esta convocatoria no se haya evaluado correctamente. Solo constatamos que los centros CERCA —de investigación pero no universitarios— reciben fondos de la Generalitat y nosotros tenemos un modelo de financiación que se dedica también a la docencia, no solo a la investigación. Poner en el mismo ránking a investigadores que dedica el 100% de su tiempo a investigar con nosotros, que tenemos que combinar la investigación con la docencia, nos deja en una situación de inferioridad”, valora Sánchez. Una portavoz de la Secretaría de Universidades señala que la convocatoria “solo mira al grupo de investigación, no su origen” e insiste en que la evaluación de los grupos es “externa”.

El vicerrector de la UAB señala, no obstante, que “el problema no esta convocatoria” ni se trata de una guerra con los CERCA. “Esto se enmarca en la infrafinanciación crónica de las universidades públicas”, apunta. La clave, agrega, está en el modelo de financiación de las universidades. “Estamos en una situación muy delicada y, aunque hemos ido paliando estas restricciones, esto no va a durar eternamente. En seis años se jubilan 400 profesores, los buques insignia de la investigación se están jubilando y yo tengo problemas para captar y retener talento”, advierte.