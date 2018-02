Picasso, Miró y Barceló para celebrar 30 años de vida

Empezaron como tienda de muebles. Pero en el local donde se instalaron como segunda sede, un día cayeron en que quedaba en blanco mucha pared desaprovechada. Y se convirtieron, además, en galería de arte. Su fe creía a ciencia cierta en la especialización cuando aquello no era una apuesta muy común. Eligieron vender art decó y mobiliario de los cincuenta. Así que a lo largo de las tres décadas en que Carmen Palacios y Bento Figueira, dueños de Tiempos Modernos, han resistido los embates de dos crisis en pie, las piezas de madera, cobre, metal y barro que relucen dentro de este templo del diseño en Madrid, han ido conversando con artistas del siglo XX y XXI.

Treinta años merecen una fiesta grande. Así que los dos han elegido a tres ases españoles: Picasso, Miró y Barceló. Sus dibujos y la obra gráfica disponible estos días colorean la geometría práctica de los armarios, los butacones, las sillas, las mesas, las lámparas y los aparadores en su local de la calle Arrieta, cerca de la Plaza de Oriente. Los trazos eróticos del artista malagueño conviven con la atávica mirada de Barceló a la tauromaquia y otros lugares más ignotos. El blanco y negro de ambos creadores cuadra bien con los colores más desenfadasos, pero igualmente inquietantes, de Joan Miró.

Son los tres maestros elegidos para que el arte conviva en esta conmemoración con el diseño del mobiliario. Igual que hicieron en las primeras exposiciones fotógrafos y artistas que han repetido en sus paredes desde que comenzaran a exponer con Alberto García Alix, siguieran con Úrculo, Arroyo y Sanz, “los tres Eduardos”, dice Carmen Palacios, o marcaran un hito con su muestra dedicada al gran Sebastiao Salgado en un espacio privado.

Junto a los cuadros desplegados hoy, todo en la tienda despide una comedida elegancia. Un aroma de toque exclusivo y elegido con gusto específico: “Lo que vendemos es siempre algo que a nosotros nos gustaría tener”, añade Palacios.

Y dentro de eso cabe una buena porción de vida en busca de piezas de art decó y de los años cincuenta –principalmente nórdicas e italianas- allí donde ambos recalan. Con sus preferencias. Por diseñadores y escultores como Haguenauer en el caso de Carmen. “Tengo un sueño recurrente. Que un día me encuentro una escultura suya tirada por la calle gracias a alguien que no la ha sabido apreciar. Pero eso, por ahora, no me ha ocurrido”. Como tampoco ha pasado con otra lista de favoritos que también han llegado a vender con gusto, caso de Jules Leleu, Jean Perzel, Marcel Breuer, Jean Royère, Charles Dudouyt, René Arbus, Gio Ponti o Alvar Aalto…

Los dos han revuelto por ferias de toda Europa. “Cuesta mucho encontrar ya buen art decó disponible. Es el último gran estilo diferenciado a nivel mundial”, confiesan. “Por eso se ha convertido en algo caro y muy escaso”. No ocurre con la relativa tromba, más industrial pero funcional y muy práctica, de los años cincuenta. “Resulta más asequible y se adapta a cualquier sitio por el tamaño, la ligereza y su sencillez”. Francia o el Reino Unido son dos almacenes propicios. “Sobre todo los ingleses. Como no tiran nada y todo lo guardan, son una mina para nosotros”, afirma Carmen Palacios.