El gran negocio del turista enfermo

Pese a las quejas de muchos extranjeros a título particular, han sido las aseguradoras del países como el Reino Unido, Países Bajos y Alemania las que se han enfrentado con más contundencia al sistema de facturación de ICPA. A partir de 2012, varias de ellas se plantaron y decidieron llevar a los tribunales a los requerimientos de cobro que recibían. “Los precios que exigían eran absurdos, muy por encima de lo que se cobra en países del norte de Europa históricamente mucho más caros”, explica María del Carmen González, abogada que trabaja para clientes alemanes en el bufete Ramallo Pallast & Partner.

En muchos casos, al importe de las tarifas se sumaba otro problema: la negativa de ICPA de aceptar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) —que da derecho a los ciudadanos de otros países de la UE a ser atendidos en las mismas condiciones que los españoles— de los turistas que tuvieran un seguro privado. “Estaban incumpliendo la normativa de la UE”, afirma Mark Lee, del bufete británico Penningtons Manches.

Las reiteradas denuncias del sector llevaron a la Comisión Europea a hacer llegar al Gobierno español una “queja” que fue tratada en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado el 18 de abril de 2012. Allí se requirió a todas las comunidades autónomas que adoptaran las medidas necesarias para que sus hospitales aceptaran siempre la TSE. Como este primer requerimiento no surtió efecto, la Comisión abrió un año más tarde un expediente sancionador, que finalmente quedó archivado en 2014 al comprobar que sí se había frenado esta práctica.

Los responsables de ICPA atribuyen la actuación de la Comisión Europea al “intenso trabajo de lobby de las aseguradoras” y atribuyen la hostilidad de estas empresas a su negativa “a hacerse cargo de la asistencia médica de sus clientes, que es por lo que les cobran”. ICPA, que también trabaja con hospitales privados, afirma que los precios finales que aplica están “incluso por debajo de la media del sector”.

David Sánchez Almagro, abogado especializado en el sector, considera que el origen del problema se debe a “las prácticas abusivas de ICPA”. “Mis clientes son las aseguradoras y no es cierto que no quieran pagar. Lo que no pueden aceptar que se les facture el doble o el triple de las tarifas que tienen fijadas los propios hospitales porque haya una empresa que incremente las facturas de esta forma”.

María del Carmen González apunta otro dato para entender los problemas entre ICPA y las aseguradoras. "En Alemania o los Países Bajos, el sistema sanitario es muy diferente al español. Allí son los trabajadores los que contratan un seguro médico obligatorio y es este el que paga en cualquier caso la asistencia que el turista recibe en España. También si es atendido con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Esto muestra que no es un problema de que las aseguradoras no quieran pagar, sino de tarifas abusivas aplicadas por ICPA".