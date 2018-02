La reunión entre PP y PSOE para la regeneración democrática acaba sin acuerdos concretos

La reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el líder del PSOE, Ángel Gabilondo, sobre regeneración política, a la que no han asistido ni Ciudadanos ni Podemos a pesar de estar invitados, se ha saldado sin ningún acuerdo concreto. Cifuentes ha entregado a Gabilondo un borrador de acuerdo marco, que incluye “consideraciones de carácter general para desarrollar ”, ha informado el portavoz del PSOE en la rueda de prensa posterior al encuentro. El documento plantea cuestiones como que alcalde y concejales no puedan ser elegidos diputados de la Asamblea o la creación de un comité de ética. También han hablado sobre la necesidad de acordar el punto límite en casos de corrupción para que una persona se tenga que apartar del espacio público. En la actualidad, cada partido político cuenta con sus propias normas al respecto.

Ambos dirigentes políticos han insistido en que no se puede llegar a un pacto de regeneración política sin que estén involucradas el resto de fuerzas parlamentarias, en referencia a la ausencia de Ciudadanos y Podemos. El PP enviará el borrador a ambas formaciones en un intento de que se sumen a la iniciativa, porque ahora “la pelota está ahora en su tejado”, ha comentado Cifuentes.

Un escenario de unidad complicado de lograr en el momento que vive la Asamblea de Madrid con desencuentros continuos debido los casos de corrupción. Los últimos enfrentamientos se han desencadenado por una providencia judicial que se le “traspapeló” al PP durante cinco meses y que impidió que la oposición recibiera información sobre el Canal de Isabel II. Todo ello aderezado con el abandono del PP de la comisión de investigación de la corrupción, debido a que se sienten "linchados" por lo que llaman el tripartito de oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos).

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha manifestado esta mañana que se trata de una reunión de “viejos partidos”, cuyas conclusiones acabarán como todas “en un cajón, porque son promesas, titulares vacíos y nada más”. Cifuentes ha respondido que Ciudadanos está "obsesionado con lo viejo y lo nuevo", y ha mantenido que la reunión no se había convocado para "pactar nada a espaldas de nadie". Ciudadanos duda del compromiso de ambos partidos y recuerda que en el pleno de la semana pasada PP y PSOE votaron en contra de la limitación de mandatos que ellos proponían. Aunque todos los grupos están de acuerdo en promover esta medida, en la práctica no hay acuerdo en cuando a la figura legal por la que se debe regular.

Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos, ha excusado su presencia en la reunión porque Cifuentes “simplemente está buscando un titular con una de sus medidas de fuegos de artificio" y eso no lo va a lograr a costa de su grupo. La parlamentaria ha añadido que hay medidas que ya se pueden poner en marcha, entre ellas dejar de obstaculizar el trabajo de la oposición, comparecer en el pleno, entregar las actas o no parar la reforma de la Cámara de Cuentas. Solo de esa forma, Ruiz-Huerta se creería que existe una intención verdadera de “regenerar la política”.

La Asamblea de Madrid mantiene paralizados la reforma del Estatuto de Autonomía –ley orgánica que necesita de una mayoría cualificada- y la Ley de Medidas de Regeneración Democrática. Ni Cifuentes ni Gabilondo han revelado en la rueda de prensa cuál es el motivo del parón. El líder del PSOE ha comentado que es una cuestión de “confianzas” y que estas se encuentran “heridas”, motivo que, sin embargo, no encuentra suficiente como para no acudir al encuentro institucional, al que han acudido con "todo el respeto" que les merece. Al mismo tiempo, ha reiterado su "firme voluntad de acudir a los espacios para encontrar soluciones". Dicho esto, ha querido marcar distancias con el PP con el que no comparten muchas de sus políticas, y ha recordado que su grupo votó en contra de los Presupuestos, que salieron adelante con el apoyo de Ciudadanos.

Podemos lamenta la decisión del PSOE de asistir a la cita, al que ha acusado de estar inmerso en una “crisis de identidad”, que le impulsa a ser en ocasiones “una oposición feroz y dura y otra es contemporizador con las posturas del PP”.