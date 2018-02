El PSOE pide que Cifuentes vaya al pleno para dar explicaciones sobre los documentos del Canal

Los socialistas han realizado una petición a la Mesa de la Asamblea para que cambie el dictamen por el que no aceptó su solicitud para que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, compareciera ante el pleno de la Asamblea para dar explicaciones sobre la documentación del Canal de Isabel II.

El PSOE pretendía que Cifuentes contestara a sus preguntas sobre la “no remisión en tiempo y forma de la documentación del Canal de Isabel II, relativa al caso Lezo solicitada por la comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid”. El PP alegó que la documentación formaba parte de un procedimiento juidicial y no la podía entregar. El juez, sin embargo, lo permitió en agosto, pero la Comunidad de Madrid traspapeló la providencia y no entregó la documentación a los diputados.

La Mesa no admitió a trámite la petición por no haberse realizado en tiempo y forma. El PSOE alega que el gobierno no solo está políticamente obligado a no obstruir la labor de la Asamblea sino que, en caso contrario, debe responder de ello ante la Cámara. "No se facilitó la información requerida, bajo el pretexto de que dichos documentos formaban parte de un sumario judicial, evidenciando la falta de voluntad del gobierno regional en entregar esa documentación alegando una causa inexistente", dicen. Por ese motivo, exigen una explicación política en sede parlamentaria.

Los socialistas consideran que la inadmisión a trámite de la comparecencia obedece, no a una cuestión de forma, sino de fondo, y que "no existe voluntad política de admitir las comparecencias de la presidenta". Como consecuencia, se impide el ejercicio del control que corresponde a los diputados "poniendo todo tipo de trabas a la labor de la oposición".