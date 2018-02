La preocupación de los valencianos por la corrupción cae a la mitad

La preocupación de los valencianos por la corrupción, un asunto que ha ocupado una importancia central en los últimos años, se ha reducido a la mitad y se acerca ya a la que existía antes del estallido de los grandes escándalos, a caballo del cambio de década.

El barómetro presentado este martes por la Generalitat valenciana refleja que simultáneamente se recuperan las preocupaciones tradicionales de los ciudadanos, con elementos como la sanidad y la educación como segundo (26,7%) y cuarto (21%) problema respectivamente. El paro continúa en primer lugar (66,1%), aunque su intensidad disminuye. Y la corrupción es ahora la tercera preocupación (25,3%).

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado durante la presentación del sondeo que los datos muestran el pulso de una Comunidad Valenciana postcrisis económica y social.

La encuesta, realizada entre el 27 de noviembre y el 20 de diciembre, revela que el desafío independentista catalán no es considerada por los ciudadanos un problema de la Comunidad Valenciana. Se explica, en parte, porque la lista de inquietudes es producto de las respuestas espontáneas de los ciudadanos sobre los tres problemas más importantes que tiene la autonomía. Pero no deja de ser llamativo que no aparezca mencionada, cuando entre los 36 asuntos sí aparece, por ejemplo, ETA, aunque con un peso residual.

"Es una muy buena noticia", ha afirmado Puig, "que no figure en la agenda de preocupaciones de los valencianos". El presidente de la Generalitat ha opinado que el dato "debería hacer reflexionar a algunos partidos valencianos".

El barómetro refleja una moderada satisfacción respecto al Consell de la Generalitat que dirigen PSPV-PSOE y Compromís cuando queda algo más de un año para las elecciones autonómicas. El 2% considera que la gestión de los últimos 12 meses ha sido muy buena; el 25,7%, buena; el 47,9%, regular, y el 4,7%, muy mala.

"Si regular significa un aprobado raspado, un 75% aprueba la gestión del Gobierno valenciano", ha afirmado la vicepresidenta Mónica Oltra, que ha presentado la encuesta junto a Puig y Julián López, director general de Análisis, Políticas Públicas y Coordinación.

Existe también entre los valencianos un moderado optimismo. Un 32% cree que la situación económica mejorará en el próximo año. Un 13,9% cree que empeorará. Casi la mitad prevé que se mantenga igual. Respecto a la situación política: un 23,7% pronostica que irá a mejor; un 15,4%, a peor, y un 56,1%, que se mantendrá como ahora.

Las expectativas que son significativamente mejores que las que los encuestados auguran para el resto de España en el próximo año, lo que según Puig indica la consolidación de un "marco valenciano".

Un 51,5% de los valencianos opina que el Gobierno trata peor a la Comunidad Valenciana que al resto de autonomías en financiación autonómica. Un 37,3% considera que como al resto, y un 2%, mejor.

No hay grandes variaciones respecto al sentimiento identitario: un 17,9% se siente solo español; un 10,6%, más español; un 62,7% tan español como valenciano; un 3,8% más valenciano, y un 1,6% solo valenciano.

Modelo territorial

La opción territorial más defendida es el mantenimiento de las competencias autonómicas actuales (34,2%). Un 18,8% opta por un Estado sin autonomías; un 14,2% con un sistema en el que las comunidades tengan menos competencias; un 13,3%, con más, y un 10,7%, apuesta por un Estado federal.

No hay preguntas sobre intención de voto, pero los valencianos se ubican en un 4,8% en una línea ideológica en la que 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. Los datos sin cocina, ha afirmado Julián, reflejan que un 20,1% considera que el PSPV-PSOE es el partido que más cercano a sus ideas, seguido por el PP (17%), Ciudadanos (13,2%), Compromís (9,3%), Podemos (7,7%) y Esquerra Unida (2,1%).

A la pregunta de qué partido defiende mejor los intereses valencianos, un 15,7% responde que Compromís; un 15,4%, los socialistas; un 12,5%, el PP —el partido que ocupó la primera posición durante cerca de dos décadas—; un 7,6%, Ciudadanos, y un 3,8%, Podemos.